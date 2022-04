Alexandra Dinu îl dă în judecată pe fostul soț, Adrian Mutu. Actrița a cerut oprirea veniturilor lui pentru a-și recupera banii

Alexandra Dinu a decis să meargă în instanță pentru a-l da în judecată pe Adrian Mutu, după ce acesta ar fi refuzat să-i plătească datoriile care s-ar ridica la o sumă foarte frumoasă. Iată ce s-a întâmplat între cei doi, potrivit viva.ro.

Alexandra Dinu cere poprirea salariului lui Adrian Mutu pentru a-i plăti datoriile imense

Alexandra Dinu nu și-ar fi primit banii cuveniti din pensia alimentară pe care Adrian Mutu ar fi trebuit să i-o achite periodic actriței pentru creșterea fiului lor, Mario. Aceasta a mers până în pânzele albe pentru a-și recăpăta sumele de bani pe care el ar fi trebuit să i le ofere în sprijinul financiar pentru creșterea micuțului.

Iat că pe data de 8 aprilie, Alexandra Dinu ar fi înregistrat o cerere de validare a popririi veniturilor obținute de Adrian Mutu. Frumoasa actriță ar lupta încă din 2016 să obțină banii pe care fostul fotbalist i-ar datora din cauza neplății pensiei alimentare. Aceasta pare să fie dispusă să facă orice pentru a-și recupera banii pe care el ar trebui să i-i ofere.

În cererea pe care ea a înaintat-o Judecătoriei Buftea, Alexandru Dinu nu ar cere întreaga sumă pe care Adrian Mutu i-ar datora-o, ci doar poprirea veniturilor acestuia. Pentru a se asigura că va primi sumele ce i s-ar cuveni acasta a apelat la instanță.

Acesta ar avea să-i ofere actriței suma de peste 100.000 de euro, iar acum ținând cont de salariul pe care el l-ar câștiga, ar putea primi lunar 5.000 de euro de la fotbalist.

Adrian Mutu a ajuns la cea de-a treia căsnicie după ce a dus-o, prima oară la altar,pe Alexandra Dinu și apoi pe Consuelo Gomez, iar acum înțelege altfel ideea de căsnicie. "Nu regret.Trecutul mă face să fiu cel care sunt azi".

Fostul fotbalist s-a căsătorit cu Sandra Bachici, iar ceremonia de semnare a actelor a avut loc pe o plajă din Cuba, potrivit adpm.ro.

Din căsniciile anterioare, Mutu are trei copii, un băiat în vârstă de 19 ani, împrenă cu Alexandra Dinu și două fete, de 15, respectiv 13 ani. Cu actuala soție, Mutu are un băiețel în vârstă de 4 ani.

Adrian Mutu a precizat, conform, Cancan, că a făcut întotdeauna ceea ce a simțit și că deși la început totul e minunat, când intervine rutina, începi să te schimbi și realizezi că nu mai rezonezi cu persoana de lângă tine.

Și acela este momentul în care înțelegi că în ciuda faptului că opusurile se atrag, în căsnicie, dacă n-ai puncte comune, nu poți depăși rutina și ajungi la despărțire.

„Eu când am făcut alegerea am făcut-o la momentul respectiv, ce am simțit. După aia începi să te schimbi și să-ți dai seama că nu mai rezonezi cu persoana respectivă, a precizat Mutu. Încet, lucrurile se schimbă. Știi că de multe ori spui: ‘Bă, să stai cu o persoană diferită, că plus cu minus atrag’. Ok, la început. La început e mișto. După un timp te obișnuiești, te căsătorești, intervine monotonia, intră în casa ta inevitabil. Și obișnuința, mai ales. Atunci, dacă nu ai lucruri comune, ce faci?, a declarat Adrian Mutu.

