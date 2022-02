Ce a declarat Adrian Mutu după două divorțuri. Ce crede, acum, despre căsnicie

Fostul fotbalist s-a căsătorit cu Sandra Bachici, iar ceremonia de semnare a actelor a avut loc pe o plajă din Cuba, potrivit adpm.ro.

Din căsniciile anterioare, Mutu are trei copii, un băiat în vârstă de 19 ani, împrenă cu Alexandra Dinu și două fete, de 15, respectiv 13 ani. Cu actuala soție, Mutu are un băiețel în vârstă de 4 ani.

Adrian Mutu, concluzie despre căsnicie: "Deși opusurile se atrag, dacă nu există puncte comune, la un moment dat, nu mai rezonezi cu persoana de lângă tine și aici se încheie totul"

Adrian Mutu a precizat, conform, Cancan, că a făcut întotdeauna ceea ce a simțit și că deși la început totul e minunat, când intervine rutina, începi să te schimbi și realizezi că nu mai rezonezi cu persoana de lângă tine.

Și acela este momentul în care înțelegi că în ciuda faptului că opusurile se atrag, în căsnicie, dacă n-ai puncte comune, nu poți depăși rutina și ajungi la despărțire.

Eu când am făcut alegerea am făcut-o la momentul respectiv, ce am simțit. După aia începi să te schimbi și să-ți dai seama că nu mai rezonezi cu persoana respectivă, a precizat Mutu.

Încet, lucrurile se schimbă. Știi că de multe ori spui: ‘Bă, să stai cu o persoană diferită, că plus cu minus atrag’. Ok, la început. La început e mișto.

După un timp te obișnuiești, te căsătorești, intervine monotonia, intră în casa ta inevitabil. Și obișnuința, mai ales. Atunci, dacă nu ai lucruri comune, ce faci?, a declarat Adrian Mutu.

De altfel, Adrian Mutu a precizat că este mulțumit cu toate experiențele pe care le-a avut pentru că așa a reușit să înțeleagă mmai multe lucruri.

Eu poate am avut și nevoie de experiențe ca să-mi dau seama ce vreau, ca să mă modelez eu ca bărbat. Practic eu am făcut ce am făcut, ca să fiu cine sunt acum.

Și am avut nevoie de lucrurile astea fără să-mi dau seama, dar probabil karma asta, destinul ăsta m-a dus să trec prin anumite momente ca să devin bărbatul care sunt acum, de care sunt foarte mândru.

Am trecut prin multe lucruri și am învățat din ele. La mine nu au fost lucruri care s-au întâmplat și am fost încăpățânat, din contră, am reușit să accept anumite lucruri și să învăț din ele. Oricum nu mai ai ce să faci, a mai adăugat fostul fotbalist.

