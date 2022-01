Alexandra Stan a renunțat complet la inhibiții și s-a fotografiat cu posteriorul la vedere. Cum au reacționat fanii

Alexandra Stan se află în vacanță în Mexic, se bucură de peisaje de vis și de vremea călduroasă, perfectă pentru soare și bronzat. Faimoasa cântăreață a postat o serie de fotografii noi pe contul ei de Instagram cu care i-a ținut la curent pe urmăritorii ei cu activitățile pe care le face în vacanță.

Blondina a postat și o serie de fotografii în care apare pe plajă, în costum de baie, iar în una dintre poze s-a lăsat fotografiată cu posteriorul la vedere.

Alexandra Stan a întors toate privirile pe o plajă din Mexic

Vedeta poartă un costum de baie maro, o pereche de ochelari negri și ține un pahar de șampanie în mână. Alexandra pare că a făcut o piruetă și s-a întors cu spatele la fotograf, lăsându-și posteriorul la vedere.

Cu niște forme perfecte, Alexandra se mândrește cu silueta sa. Frumoasa blondină se pozează adese în cele mai sexy ipostaze, alegând mereu ținute ce îi pun în valoare trupul perfect sculptat.

Alexandra este una dintre cele mai frumoase artiste din țară și nu ezită să se pozeze adesea în ipostaze care îi complimentează fizicul de invidiat.

Ipostazele în care se fotografiază adesea încing imaginația fanilor, iar aceștia o laudă pentru frumusețea ei ori de câte ori au ocazia.

"Bomba🔥🔥🔥"

"I see something to chase for sure 😍🔥🔥" (Văd ceva ce aș putea urmări cu siguranță)

"Wish I was there! Love Mexico" (Mi-ar fi plăcut să pot fi acolo! Iubesc Mexicul)

"Arată bine căpșuna"

Alexandra Stan, începutul unei noi povești de dragoste

La doar câteva luni după divorț, Alexandra Stan și-a găsit alinarea în brațele altui bărbat pe nume Alex Parker. Vedeta a postat deja câteva fotografii cu bărbatul care i-a furat inima.

La sfârșitul lunii decembrie, Alexandra a postat prima poză cu Alex, în ipostaze tandre. Deși Alexandra nu a scris exact faptul că ei sunt iubiți, iubitul ei a făcut acest lucru și a publicat mai multe InstaStory-uri, iar în unul dintre ele, cei doi au apărut sărutându-se, iar el a numit-o „iubita mea”.

Alex Parker este un producător muzical destul de cunoscut, care a colaborat cu multe vedete de la noi din țară.

