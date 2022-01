Ce detalii neștiute au ieșit la iveală despre divorțul Alexandrei Stan cu Emanuel Necatu. Ce s-a întâmplat între cei doi de fapt

Alexandra Stan și Emanuel Necatu au trăit o frumoasă poveste de dragoste departe de luminilie reflectoarelor și de ochii curioșilor. Cei doi și-au plănuit în amănunt nunta fără a da de bănuit presei, iar primele imagini de la evenimentul spectaculos au luat pe toată lumea prin surprindere.

La doar câteva luni de la frumosul moment, artista și fostul soț s-au decis să divorțeze. Vedeta nu a oferit până acum prea multe informații despre viața sa amoroasă, însă s-a hotărât să scoată detalii neștiute la iveală despre căsnicia sa într-un interviu pentru Viva.

Ce spune Alexandra Stan despre divorțul de Emanuel Necatu

În interviul oferit, cântăreața a povestit despre cum este viața ei după separarea de fostul partener, de la ce au pornit problemele în căsnicie, dar și despre reacția păriniților ei cu privire la depărțirea celor doi.

„Ne-am grăbit. Nu ne-am acordat timp să ne cunoaștem de ajuns, să trecem prin etapele firești ale unei relații. Noi am făcut direct pașii mari fără să știm, de fapt, cum e fiecare dintre noi. Asta s-a întâmplat. Și avem viziuni diferite despre viață, despre cum vrem să evoluăm. Suntem persoane minunate, dar separat, nu împreună. (zâmbește)”, a mărturisit Alexandra Stan despre fosta căsnicie alături de Emanuel Necatu.

De asemenea, artista a vorbit și despre părerea părinților după divorțul lor: „Părinții m-au susținut mereu, așa că au făcut-o și de data asta. Își doresc ca eu să fiu bine. Însă nu regret nimic, deoarece eu am făcut ceea ce am simțit, am mers în fața altarului cu sufletul deschis. Până la urmă, experiențele ne fac să evoluăm, dacă învățăm ce trebuie din ele.”

„Încă o filă din povestea mea, din trecutul meu. Am învățat că trebuie să fiu mai pragmatică și mai analitică, să îmi ascult și partea stângă a creierului, să nu mă las condusă doar de partea emoțională și artistică. (...) Nu am apucat să simt statutul de femeie căsătorită, așa că nu pun mult accent pe faptul că sunt divorțată. E doar un cuvânt. Eu sunt aceeași persoană de dinainte de căsătorie: independentă, nonconformistă, care iubește iubirea și care își dorește lumina în viața ei.”, a mai povestit cântăreața despre experiența trăită și cât de mult a schimbat-o divorțul de fostul soț, conform sursei citate mai sus.

Cum reușește Alexandra Stan să treacă peste evenimentele mai puțin plăcute din viața sa

Întrebată despre cum depășește momentele dificile din viața ei, Alexandra Stan a avut un răspuns direct și ferm.

„Încerc pe cât se poate să privesc lucrurile cu calm, dintr-o perspectivă mai amplă, să văd imaginea de ansamblu. Eu cred că fiecare acțiune are o reacție și cred că fiecare situație în care ne aflăm, fie că este dificilă sau plăcută, este un rezultat al alegerilor noastre. Așa că încerc mereu să îmi dau seama ce anume am făcut sau nu ca să ajung în situația respectivă. Dacă îmi găsesc răspunsul, atunci încerc pe viitor să nu mai repet același tipar.

În trecut mă exteriorizam mai mult decât acum, însă am învățat că soluția în cazul unei situații dificile nu vine neapărat pe moment. Și că răbdarea este o virtute. Dacă este foarte grea experiența sau dacă mă simt lipsită de puteri, mă rog la Dumnezeu. Și spun așa: „Doamne, dă-mi puterea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba și înțelepciunea de a face diferența între ele.”, a mai zis ea.

