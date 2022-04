Alexandra Stan, rochia transparentă care a făcut-o să renunțe la sutien. Care a fost reacția fanilor

Alexandra Stan, faimoasa cântăreață din România, face furori în mediul online cu o ținută ce a atras atenția fanilor. Celebra blondină cu forme perfecte a purtat o rochie neagră transparentă, cu fire strălucitoare în țesătură, și a renunțat la sutien.

Cântăreața și-a completat ținuta cu o pereche de cizme negre lungi, peste genunchi și o pereche de cercei rotunzi. Dacă în partea de jos este vizibilă marginea lenjeriei intime, în partea de sus, se vede clar prin rochie că Alexandra a renunțat la sutien, dar și la inhibiții.

Alexandra Stan, ipostaza lipsită de inhbiții în care s-a lăsat fotografiată

Alexandra a pozat stând în genunchi pe un scaun negru, iar poziția în care stă îi scoate și mai mult în evidență posteriorul.

Prin materialul transparent, fanii nu au putut ignora faptul că bustul artistei este complet expus. Un alt detaliu care le-a atras atenția urmăritorilor Alexandrei sunt unghiile extrem de lungi pe care le-a purtat la această ținută.

În doar 18 ore, fotografia a strâns peste 13.000 de aprecieri, iar fanii au complimentat-o pe artistă în secțiunea de comentarii. În noua postare, Alexandra își anunță următorul single de pe albumul Rainbows pe care îl va lansa în curând.

“Wow What a beauty and what a position ❤️❤️❤️❤️❤️” (Wow ce frumusețe și în ce poziție)

“IMMA BOUT TO EXPLODE can’t wait anymore for this masterpiece 🔥😍” (Mai am puțin și explodez! Abia aștept această capodoperă)

“Ești frumoasă foc ❤️❤️❤️”

“Ești o superbă Alexandra stan❤️❤️”

“Fără tanga ar fi fost poza anului.🔥🔥🔥”

Alexandra Stan, o artistă cu un stil vestimentar diferit

Alexandra Stan este una dintre cele mai non-conformiste vedete de la noi, adoptând mereu ținute sexy și surprinzătoare, cu care își atrage urmăritorii.

Vedeta i-a surprins pe fani chiar și cu fotografia prin care și-a anunțat noul album pe care urmează să îl lanseze, pozând aproape complet dezbrăcată.

Alexandra Stan este adepta aprițiilor lipste de inhibiții. La cei 32 de ani ai săi, artista este într-o formă fizică de invidiat și nu se dă în lături de la a poza în ipostaze pe care nu multe femei ar avea curajul să le abordeze.

Diva a demonstrat în repetate rânduri că nu se sfiește să își arate părțile intime și că se simte în largul ei atunci când pozează în ipostaze extrem de provocatoare.

