Cum arată mama Alexandrei Stan. De la cine a moștenit cântăreața frumoasele ei trăsături

Alexandra Stan, frumoasa cântăreață extrem de apreciată din România, a ales să sărbătorească Ziua Mamei alături de familia ei. Pe 8 martie, Alexandra a mers acasă la Constanța și a petrecut momente frumoase alături de toți cei dragi.

Alexandra Stan a avut o perioadă foarte ocupată din cauza concertelor și proiectelor în străinătate. Atunci a revenit în țară, vedeta și-a dorit foarte mult să nu rateze Ziua Mamei fără să o sărbătorească pe cea mai importantă femeie din viața ei.

Cum arată mama Alexandrei Stan

Alexandra Stan a ieșit la o terasă cu mama ei, fiind foarte mândră că poate petrece acasa câteva zile cu familia ei. Frumoasa blondină a filmat-o apoi pe mama ei când se plimbau pe faleză, în dreptul Cazinoului din Constanța.

Citește și: Rochia cu crăpătură pe picior cu care Alexandra Stan a întors toate privirile la un eveniment monden. Apariția ei a atras atenția

Artista a moștenit cele mai frumoase trăsături de la mama ei și se mândrește cu cea care i-a dat viață. Alexandra Stan este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi, în special pentru muzica ei, dar și pentru frumusețea sa.

Cântăreața nu ezită să își surprindă fanii cu apariții sexy, știind întotdeauna cum să își pună în valoare formele.

Alexandra Stan, din nou o femeie liberă

După divorțul de Emanuel Necatu, artista a început să iubească din nou. Ea a format un cuplu cu Alex Parker, un producător muzical. Din păcate, nici această relație nu a durat prea mult. După ce cei doi au postat pe Instagram fotografii în care se sărutau, la puțin timp după ce și-au oficializat relația, au și încheiat-o.

Citește și: Alexandra Stan, într-un bikini minuscul, care abia i-a acoperit zonele intime. Cum a pozat artista, cu posteriorul la vedere

Alexandra Stan și Alex Parker au ales să se despartă, după 5 luni de relație. Cei doi artiști au fost prieteni foarte mult timp și pentru că se înțelegeau atât de bine, au hotărât să își dea o șansă și ca iubiți. Se pare, însă, că lucrurile nu au mers așa cum se așteptau.

Într-un interviu pentru Cancan, Alex Parker a dezvăluit că el și Alexandra nu mai formează un cuplu și au decis să meargă pe drumuri diferite, dar să rămână prieteni, dat fiind faptul că relația lor de iubire nu continua în condiții bune.

„Noi suntem prieteni de foarte mult timp și cred că a funcționat totul, efectiv avem viziuni diferite, mai ales că suntem amândoi foarte incisivi pe carieră. Eu o să mă mut în Los Angeles, ea are treabă prin Europa și concerte, adică pur și simplu ne-am apropiat pentru că am simțit și ne-am depărtat pentru că iarăși am simțit, dar în continuare vorbim și ea e o fată super-mișto, și unul dintre artiștii din România care au ridicat steagul cel mai sus și suntem superfericiți cum suntem acum!”, a declarat Alex Parker.

Echipele de la Chefi fără limite își depășesc limitele ▶ În AntenaPLAY vezi noi episoade din show-ul tău preferat