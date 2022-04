Alexandra Stan, fotografia din copilărie care i-a emoționant pe fani. Cum arăta vedeta

Alexandra Stan a postat pe contul ei de Instagram mai multe poze și video-uri făcute de la malul mării și, așa cum o arată și descrierea postării, și-a dat voie să se simtă ca un copil după ce a fost în vizită la părinții ei.

Pe lângă pozele și filmările cu marea, Alexandra a postat și o fotografie cu ea din copilărie. În poză, micuța Alexandra era alături de o altă fetiță cam de aceeași vârstă cu ea. Trăsăturile chipului ei innocent par că nu s-au schimbat prea mult de atunci. Alexandra purta o bluză în dungi, bleumarin și albe, pantaloni portocalii și un lant la gât.

Alexandra Stan, fotografia din copilărie care i-a înduioșat pe fani

În doar 24 ore, postarea ei a adunat peste 11.000 de aprecieri. Fanii s-au bucurat să o vadă pe artista talentată și în postura de copil.

“Marea te cheamă la ea ❤️😍”

“Adorable girl, beautiful woman. OMG! 😍” ( o fetiță adorabilă, o femeie superbă)

“How cute you were as a kid❤” (Ce simpatico erai când erai mică)

“The last one, so cute 👌🏻☺️😍!!! And you haven't changed, the same face” (ultima poză, așa de drăguță. Și nu te-ai schimbat, ai aceeași față)

Alexandra Stan, o artistă lipsită de inhibiții

Alexandra Stan i-a obișnuit pe fani să apară în ipostaze provocatoare, purtând cele mai sexy ținute pentru care, uneori, ea renunță chiar și la lenjerie intimă. Alexandra e una dintre artistele care renunță ușor la inhibiții și se lasă fotografiată în cele mai sexy costume de baie.

La cei 32 ani ai săi, cântăreața iubește să fie în centrul atenției, atrăgând privirile tuturor cu aparițiile ei fără cusur. Vedeta știe ce haine să aleagă astfel încât să își pună în evidență talia de viespe, abdomenul perfect plat și picioarele lungi.

În urmă cu câteva luni, Alexandra Stan și Alex Parker au pus capăt relației lor de iubire și au decis să rămână prieteni. Cei doi au decis că nu au multe interese comune și trebuie să se focuseze mai mult pe viața lor profesională.

„Noi suntem prieteni de foarte mult timp și cred că a funcționat totul, efectiv avem viziuni diferite, mai ales că suntem amândoi foarte incisivi pe carieră. Eu o să mă mut în Los Angeles, ea are treabă prin Europa și concerte, adică pur și simplu ne-am apropiat pentru că am simțit și ne-am depărtat pentru că iarăși am simțit, dar în continuare vorbim și ea e o fată super-mișto, și unul dintre artiștii din România care au ridicat steagul cel mai sus și suntem superfericiți cum suntem acum!”, a declarat Alex Parker.

