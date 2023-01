Alexandra Ungureanu a oferit primele declarații despre relația sa cu DJ Gojira: „Nu mai pot să mă implic 100% într-o relație”

Alexandra Ungureanu a vorbit, într-un interviu pentru Viva, despre relația pe care o are cu DJ Gojira, dar și despre maniera în care se raportează, în general, la o relație. Cântăreața mărturisește că, în acest moment, este liniștită, însă, susține că nu se poate implica 100% într-o relație, din cauza stilului de viață aglomerat.

Alexandra Ungureanu, despre relația pe care o are cu DJ Gojira

Alexandra Ungureanu și DJ Gojira au fost surprinși, vara trecută, într-un centru comercial din Capitală, în ipostaze tandre, potrivit Viva.ro. Însă, cântăreața susține că, pe lângă faptul că este greu de cucerit, nu este dispusă să se implice complet într-o relație. Totuși, se pare că relația în care este implicată îi oferă liniștea și împăcarea de care are nevoie acum.

Întrebată despre planul sentimental, dar și despre cum se înțelege cu DJ Gojira, Alexandra Ungureanu a oferit următorul răspuns:

„Se mai aranjează, se mai dezordonează. Momentan sunt bine, sunt împăcată, mulțumită, liniștită. Ne înțelegem bine, da. Sunt greu de cucerit, cu atât mai mult cu cât, cumva, am mai renunțat de ideea aceasta… Nici acum nu pot să zic că <<gata, s-au legat toate>>. Eu am, în ceea ce fac, o doză foarte mare de independență. Și în momentul în care sunt foarte focusată pe un proiect, recunosc că dau mult mai puțin în partea cealaltă, personală. Și, acum, chiar ține de cel de lângă mine să înțeleagă, să mă poată susține, chiar și în momentul în care nu cer sfaturi, nu mă consult sau nu vorbesc despre ceea ce se întâmplă.”, a spus Alexandra Ungureanu.

„La mine, într-o zi, se întâmplă foarte multe. Se întâmplă să am 100 de telefoane și până seara să uit câte am avut de <<diluit>>. Eu chiar din acest an ar trebui să-mi angajez un <<personal asistent>>. Pentru că am nevoie pe partea aceasta organizatorică, chiar fac foarte mult. Pentru că e vorba de firmă, de treburi administrative, <<contabilicești>>, contracte, ținute, idei, piese, emisiuni, de sunat invitații. Multe se întâmplă peste zi.”

Alexandra Ungureanu mărturisește că nu se poate implica complet într-o relație

Întrebată dacă face sacrificii în relații, Alexandra Ungureanu a oferit următorul răspuns:

„Nu mai pot să mă implic 100% într-o relație. Stilul meu de viață este puternic afectat de activitatea mea. Așa că rămâne de văzut cum o să fie. Nu pot să spun că nu sunt dispusă să fac sacrificii pentru o relație care promite. Dar, în același timp, țin foarte mult și la independența mea și la obiceiurile pe care le am. Și, în continuare, stilul meu de viață reprezintă cariera cu tot ce presupune ea. Care, se pare, că o să fie până la pensie, dar nu avem încotro, nu e nimic ușor.”, a mai spus cântăreața, citată de aceeași sursă.

