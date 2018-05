Alexandru Arșinel nu se poate bucura de o bătrânețe liniștită! „Nu avem încotro, se va întâmpla”

Alexandru Arșinel nu se poate bucura de o bătrânețe liniștită! Celebrul actor a făcut o mărturisire la care nimeni nu s-ar fi așteptat, iar fanii sunt îngrijorați de situația acestuia!

Invitat la emisiunea lui Mihai Morar de la Antena Stars, artistul și-a deschis inima și a făcut o declarație cutremurătoare.

Acasă își vede soția imobilizată, la teatru vorbește cu fotografia Stelei Popescu. Unde îți găsește alinarea marele actor Alexandru Arșinel? Printre rudele sale de suflet, copii și nepoți, mai ales că se apropie o lună plină de aniversări importante pentru sufletul artistului.

Într-o discuție cu Mihai Morar, celebrul actor a vorbit și despre persoanele dragi din viața lui, care nu mai sunt prezente în această lume:

„Viața merge mai departe, cu bune și cu rele. Ar trebui să învățăm că putem să recepționăm în plin unele evenimente la care nici nu ne gândeam. Se vor întâmpla, chiar dacă nu ne așteptam, nu avem încotro, ele sunt implacabile și apar. Dacă ar trebui să număr câți prieteni mi-au dispărut ar fi trebuit să înnebunesc. Ușor, ușor începi să te înveți cu asta și cu gândul că îți vine rândul la un moment dat. Ce e al naturii nu putem returna, mai devreme sau mai târziu momentul tot vine. Când dispar tinerii e cel mai dureros, dar când noi ajungem la o vârstă te cam obișnuiești cu gândul și accepți ideea. Viața nu este fără de sfârșit”, a mărturisit Alexandru Arșinel emoționat.

Au trecut șase luni de la tragica veste a morții actriței Stela Popescu și pe chipul lui Aleandru Arșinel încă se mai vede o urmă de tristețe.

Actrița Stela Popescu s-a stins din viață din cauza unui accident vascular cerebral, la scurt timp după ce aceasta a participat la un eveniment monden în care a urcat pe scenă și a dat semne că nu se simte bine.

Într-un interviu acordat celor de la Antena Stars în urmă cu ceva timp, actorul Alexandru Arșinel a mărturisit vizibil emoționat faptul că în Teatrul de Revistă, spiritul colegei sale de scenă e încă prezent:

"Faptul că nu mai e te întristează groaznic. Dar Stela Popescu este peste tot în teatru. Această cabină am aranjat-o după chipul și asemănarea ei. S-a bucurat de o atenție binemeritată. Toți am iubit-o pe Stela Popescu și toți am încercat să respectăm acest simbol al Teatrului de Revistă. Noi considerăm un fel de altar al nostru această cabină".

Acesta a mai dezvăluit cum arată acum cabina de probă a regretatei artiste, dar și ce obiecte păstra aproape, înainte de spectacole.