Cât costă hainele vândute de Alexia Eram. Și-a lansat recent propriul brand

Alexia Eram și-a lansat de puțin timp propriul brand de haine, numit „Margot”. Iată cât costă creațiile tinerei!

Anunțul a fost făcut în mediul online, acolo unde Alexia Eram a mai dezvăluit că muncește de mai bine de un an la acest proiect.

Ce prețuri au hainele vândute de Alexia Eram

Alexia Eram a povestit că ideea brandului s-a născut din dorința de a crea o linie de îmbrăcăminte simplă, dar de calitate, care să reflecte stilul său personal. Aceasta și-a pus amprenta atât pe logo, cât și pe materialele din care sunt realizate creațiile vestimentare.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hartie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar placea mie sa le port.

Acum a venit <<momentul>> și sunt extraordinar de fericită că după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi!

Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT”, a transmis Alexia Eram pe contul personal de Instagram.

„Margot este numele meu și mi-a plăcut ideea de a crea ceva din suflet, în jurul lui. Când eram mică, mă prezentam mereu <<MARGO>> și chiar dacă în timp am ajuns să-mi folosesc doar primul prenume, Alexia, Margot mi se pare că are mai mult din romantismul firii mele, parcă mă descrie mai bine, și atunci, de ce să nu îmi reprezinte brandul?!”, a mai declarat Alexia Eram despre propriul brand, citată de Libertatea.

Momentan, pe site-ul oficial al magazinului online sunt disponibile doar câteva produse, în nuanțe neutre – alb, negru și gri. Un tricou din colecția „Margot” costă 56,90 euro, hanoracele se vând la prețul de 115,90 euro, iar pantalonii lungi sunt disponibili pentru 70,60 euro. De asemenea, pantalonii scurți pentru femei și bărbați au același preț, de 48,90 euro, iar șepcile sunt disponibile pentru 35,20 euro, potrivit Cancan.

„Totul este creat la noi în țară, într-un atelier românesc. Suntem o echipă de câțiva prieteni. Acest brand l-am gândit pentru oricine vrea să iasă la o cafea purtând ceva super relaxat, dar și COOL în același timp, dar mai ales să fie ceva simplu, dar de bună calitate.”

Alexia Eram a subliniat că toate produsele sunt fabricate în România, contribuind astfel la susținerea producției locale. Deși colecția inițială este limitată, influencerița are planuri mari pentru „Margot”.

„Prefer outfituri confortabile și ușor de purtat în mai multe ocazii, iar în mare parte a timpului port ținute casual sau sport. Din garderobă nu-mi lipsesc piesele elegante, pentru evenimente pe măsură, și mă bazez mereu pe tricourile sau cămășile albe, jeanșii și clar <<my little black dress>>”, a mai declarat fiica Andreei Esca, citată de Libertatea.

