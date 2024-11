Chefi la cuțite, 20 noiembrie 2024. Cine a câștigat prima bombă cu amulete din sezonul 14. Alexia și Aris Eram au dat verdictul

Irina Fodor a pus în joc prima bombă cu trei amulete de la Chefi la cuțite, sezonul 14 ediția 4 din 20 noiembrie 2024, iar jurații au mizat pe cele mai speciale preparate pentru a câștiga avantajul uriaș. Cu ce mânăcruri și povești surprinzătoare au impresionat concurenții.

Pentru cea de-a patra amuletă, Irina Fodor a aruncat „bomba” care i-a luat prin surprindere pe cei patru chefi. După ce a anunțat că proba este în cinstea lui Chef Alexandru Sautner, aceasta le-a arătat și avantajul uriaș pentru care trebuie să lupte.

În a patra ediția de la Chefi la cuțite, sezonul 14 din 20 noiembrie 2024, jurații au avut de făcut un preparat în care să includă și înghețată.

„O temă specială, spectaculoasă, iubesc înghețata” a reacționat chef Richard Abou Zaki. În același timp, chef Orlando Zaharia a mărturisit că se simte pus în dificultate de temă.

„Astăzi, dragilor, pun în joc o bombă. Înăuntru sunt trei amulete. Și pot să vă dau cuvântul de onoare că sunt extra puternice. Toate trei! Acestă bombă va fi a câștigătorului de astăzi”, a fost vestea dată de Irina Fodor care i-a lăsat pe toți fără cuvinte și a ridicat nivelul de adrenalină.

Chef Richard Abou Zaki a câștigat prima bombă cu amulete de la Chefi la cuțite sezonul 14, ediția 4 din 20 noiembrie 2024

Degustătorii pentru a patra amuletă de la Chefi la cuțite, sezonul 14 ediția 4 din 20 noiembrie 2024 au fost Alexia și Aris Eram. Frații au avut o misiune grea pentru că miza a fost una uriașă pentru chefi.

Alexia și Aris Eram s-au arătat extrem de bucuroși de tema pe care au avut-o jurații la amuletă. Ei au gustat fiecare preparat în parte și au explicat ce le-a plăcut, dar și ceea ce nu a fost pe gustul lor.

În timp ce chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au pregătit fiecare câte un lava cake, chef Orlando Zaharia a întâmpinat probleme la gătit, iar chef Richard Abou Zaki a mizat pe celebrul lui preparat care i-a adus și o stea Michelin.

Astfel, chef Orlando Zaharia a primit doar 2 puncte. „Nu mi-a plăcut deloc gustul, nu mi s-a părut că se potriveau deloc. Interiorul era bun, dar exteriorul nu mergea deloc”, a explicat Aris.

„A fost un preparat care a fost peste celelate. Neobișnuit. Era foarte fresh, foarte bun, așa că 5 puncte pentru stridie”, a spus Alexia înainte de a anunța ca bomba cu amulete a fost câștigată de chef Richard Abou Zaki la Chefi la cuțite, sezonul 14 ediția 4 din 20 noiembrie 2024.

„Am zburat de fericire. Am fost super emoționat”, a reacționat juratul.

Chef Alexandru Sautner a primit 4 puncte, iar chef Ștefan Popescu 3 puncte.

Ce concurenți au venit la Chefi la Cuțite, sezonul 14 ediția 4 din 20 noiembrie 2024

Cloșurile au dezvăluit cele mai variate preparate, iar concurenții au intrat în platou cu speranțe uriașe, în așteptare verdictului celor patru chefi. De asemenea, mărturisirile participanților la întâlnirea cu jurații au scos, din nou, la iveală unele dintre cele mai surprinzătoare povești.

Michelle Răduță

Michelle Răduță are 27 de ani, este de profesie bucătar și vine din București. Tânărul s-a prezentat la audițiile Chefi la cuțite, sezonul 14 cu un ton alla cacciatora reinterpretat. Preparatul pe care a ales să îl facă derivă din bucătăria tradițională italiană și îl reprezintă pentru că acolo a trăit mare parte din viață. Michelle a venit determinat să câștige concursul și își încrezător în abilitățile sale din bucătărie. Jurații au fost intrigați de felul în care concurentul a aranjat farfuria și l-au considerat curajos. Odată ajuns în fața lor, Michelle Răduță a povestit că are o poveste de viață similară cu cea a lui chef Richard Abou Zaki. Concurentul are studii în domeniu, tot în Italia, dar la doi ani după decesul tatălui său, a revenit în țară. Visul lui este să își deschidă un restautant fine dinning și a obținut 4 cuțite.

Viorel Turcu

Viorel este executive chef și a venit la Chefi la cuțite, sezonul 14 decis să obțină cele patru cuțite și chiar se visează cu trofeul mult râvnit. El a gătit rondea de somon, cu piure de păstârnac și infuzie de mentă. Pasiunea lui pentru bucătărie s-a născut încă din adolescență și la 18 ani era deja șef de sală. Pe lângă preparatul inedit pe care l-a prezentat în fața celor patru chefi, tânărul în vârstă de 29 de ani i-a impresionat și cu povestea lui de viață. În copilărie, el și fratele său au fost luați în plasament. Momentul în care părinții mei adoptivi au hotărât să ne primească în casa lor a fost norocul vieții mele”, a spus Viorel, care are o poveste de viață plină de încercări. „Am avut o tumoră la ureche și am trecut printr-o operație complicată chiar atunci când urma să particip prima dată la Chefi la cuțite. Nu mi se dăduseră șanse de supraviețuire – decât 10%, cu riscul de a rămâne paralizat”, a mărturisit Viorel care a primit 3 cuțite.

Maria Florența Târțău

Maria Florența Târțău are 45 de ani, este din Cernavodă. De profesie economist, ea este pasionată de bucătărie și spune că cel mai mare critic ale ei este fiul său. De asemenea, copiii sunt și cei care au înscris-o la Chefi la cuțite, sezonul 14. Concurenta a gătit chifteluțe marinate cu piure de cartofi și gogoșari în oțet și a reușit să le trezească amintiri din copilărie celor patru chefi. Jurații i-au acordat 4 cuțite, cu felicitări și au ținut să îi arate și farfuriile goale după ce au mâncat tot.

Kristina Dragomir

Kristina Dragomir are 51 de ani și este designer de pălării. Concurenta de la Chefi la cuțite, sezonul 14 este cea care a ridicat acest accesoriu la rang de artă și are o experiență de 20 de ani în domeniu. Este furnizorul oficial al Casei Regale a României, predă arta meșteșugului pălăriilor, iar accesoriile create de ea au fost purtate și de artiști internaționali precum Lady Gaga, SIA, Katy Perry. La Chefi la cuțite a venit cu o rețetă de ciorbă rădăuțeană care are la bază ciorba de burtă cu care a reușit să obțină trei cuțite, dar a plecat acasă cu cuțitul de argint.

Iulian Dumitrache

Iulian Dumitrache are 34 de ani, este solist vocal din București. Bărbatul se trage dintr-o familie de muzicieni și este unchiul celebrului Jador. El a fost și cel care l-a încurajat pe cântăreț să își termine studiile și mai târziu, au lansat și o melodie împreună. La Chefi la cuțite, sezonul 14 el a venit cu un gulaș unguresc, încurajat chiar de Jador. Iulian Dumitrache le-a povestit juraților că a devenit pasionat de bucătărie mai multe de nevoie. El a luat prima dată contact cu gătitul pe șantier și primii lui jurații au fost cei 6 frați și verișorii de care a fost neovit să aibă grijă. El a impresionat cu preparatul gătit și a obținut 4 cuțite.

Larisa Maria Cotuțiu

Larisa Maria Cotuțiu este din Cluj și este bucătar-șef. Deși are doar 21 de ani, concurenta are o experință bogată în bucătărie. Încă de la 14 ani, în timpul școlii, ea a făcut practică în mai multe restaurante din Oradea, apoi a urmat două stagii în Italia. În platoul Chefi la cuțite, sezonul 14 tânăra a povestit că a luat parte la punerea mai multor restaurante pe picioare, iar cea mai lungă perioadă a ei pe un post a fost de 8 luni. Acest detaliu le-a dat de gândit juraților care însă, au admirat-o pentru pasiune de care dă dovadă, dar i-au dat și câteva sfaturi. Cu preparatul ei inedit, Larisa Maria Cotuțiu a obținut doar 2 cuțite.

Silviu Toma și Daniel Tomescu

În vârstă de 40 de ani, respectiv 42 de ani, Silviu Toma și Daniel Tomescu și au gătit pentru prima dată împreună la Chefi la cuțite, sezonul 14. Silviu este fondatorul școlii de conducere defensivă și sportivă și s-a cunoscut cu Daniel Tomescu, de asemenea pasionat de mașini, după ce l-a invitat la un podcast. Pasiunea lor i-a adus împreună, însă gătitul le-a pus ceva probleme. Jurații au fost impresionați de inițiativa acestora și la final, au primit cuțitul de argint al prieteniei.

Alina Foldager

Adina Foldager are 40 ani este București și, de asemenea, este fondatorul unuia dintre cele mai mari branduri de puericultură din țară. Ea a venit la Chefi la cuțite pentru o nouă provocare, în afara zonei de confort și a gătit un preparate traditional danez, aceasta fiind căsătorită cu un danez. Alina nu este, însă, străină de experiența în bucătărie, pentru că în timpul facultății s-a susținut financiar lucrând într-un restaurant grecesc. Concurenta spune despre ea că este o persoană competitivă și îi place să încerce lucruri noi. Atunci când au gustat din preparatul ei, chefii au crezut că un bucătar se află în spatele farfuriei. Chiar dacă ea a reușit să-și ascundă talentul la gătit de partenerul de viață, la Chefi la cuțite, ea a primit 3 cuțite.

Aylin și Seylin Fataliyeva

Aylin și Seylin Fataliyeva sunt gemene, originare din Turkmenistan, dar au venit în România pentru studii. În prezent, acestea sunt studente și deși se află în țară de doar doi ani, au învățat extrem de bine limba română. Fetele spun despre ele că în ciuda relației foarte appropriate, ele sunt și competitive și au venit la Chefi la cuțite pentru a afla cine este cea mai bună bucătăreasă. DIferența între gemene este de doar 5 minute și sunt de nedespărțit. În platou, ele s-au prezentat cu câte un preparate care vorbește depre originile și au primit 4 cuțite.

Arhanghela

Arhanghela are 24 de ani, este din Bucurește și a revenit la Chefi la cuțite pentru a-i „încânta și înspăimânta” pe jurați. Tânăra a ales să gătească un preparat la fel de efervescent ca look-ul său: file de ton, cu bezea de usturoi, sirop de mărar, sirop de cireșe și chips-uri de trandafiri. Cum era de așteptat, felul de mâncare inventat de ea i-a pus în dificultate și pe jurați și le-a stârnit curiozitatea. Arhanghela i-a lăsat pe cei patru chefi fără cuvinte atunci când și-a făcut apriția pe ușile din platou și a povestit mai multe desprea ea. La final, aceasta a primit un singur cuțit, de la chef Alexandru Sautner care s-a declarant încântat de chips-urile de trandafir.

