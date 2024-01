Alexia Eram și Mario Fresh, imaginea care i-a făcut pe fani să creadă ca s-au logodit. Cum arată inelul care a dat de gândit

Alexia Eram și Mario Fresh au postat o imagine care i-a luat prin surprindere pe internauți cu o imagine din vacanță. Prietenii lor virtuali au reacționat imediat și i-au întrebat dacă s-au logodit.

Alexia Eram și Mario Fresh se află, de aproximativ două săptămâni, în vacanță în Bali. Tinerii se bucură din plin toate frumusețile naturii, dar nu refuză nici activitățile inedite puse la dispoziție pe Insulă. Astfel, fosta concurentă America Express, sezonul 6 și iubitul ei i-au pus pe gânduri pe fanii lor cu una dintre imaginile postate recent în mediul online.

Ce au postat Alexia Eram și Mario Fresh din vacanță. Imaginea cu inelele care i-a făcut pe fani să creadă că s-au logodit

Alexia Eram profită la maxim de timpul petrecut în vacanța exotică. Tânăra se află în Bali de aproximativ două săptămâni alături de Mario Fresh. Deși au plecat acolo pentru a se relaxa după un an extrem de plin pentru amândoi, îndrăgostiții își țin prietenii virtuali la curent la fiecare pas.

Fosta concurentă de la America Express, sezonul 6 chiar a întocmit o listă cu activități pe care poți să le faci pe insulă, pentru a veni în ajutorul celor care își doresc să o viziteze.

Citește și: Cât ar fi plătit Alexia Eram și Mario Fresh pentru vacanța din Bali. Suma pe care au scos-o din buzunar pentru clipe de vis

Cu toate acestea, însă, o imagine anume i-a pus pe gânduri pe urmăritorii ei și ai artistului. Frumoasa iubită a lui Mario Fresh a postat un carusel cu fotografii, în care a strecurat una în care apar două inele. Bijuteriile chiar au inscripționate pe interior inițialele fiecăruia și câte o inimioară.

Deși nu au oferit prea multe detalii, se pare că, de fapt, inelele au fost făcute chiar de ei doi, în cadrul unul atelier de făcut de bijuterii.

„Atunci când ajung într-un loc superb precum Bali spun că ceva mai frumos de atât nu există. Ei bine, lumea asta e atât de frumoasă încât nu mă satur de atâtea peisaje superbe parcă pictate sau văzute doar în filme și mereu mi se confirmă că am văzut prea puțin.

Astăzi a fost prima zi full în Sideman, un loc absolut superb: liniște, verde, cascade, peisaje care te lasă cu gura căscată.

De dimineață am participat la un curs unde am învățat cum să ne facem propriile bijuterii din argint, după-amiază am hotărât să vizităm câteva cascade, iar seara s-a încheiat cu o cină surpriză din partea iubitului meu”, a scris Alexia Eram în dreptul imaginilor din vacanță în care apar și cele două inele.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum era de așteptat, internauții au reacționat imediat, crezând că a apărut mult așteptata cerere în căsătorie. „La prima vedere am crezut că te-a cerut în căsătorie!!! N-a făcut-o acum, dar sigur o va face într-o zi!! Vacanță frumoasă, dragilor”, a scris cineva.

„Da, cred că mulți vor crede că te-a cerut după poza cu inelele! Să vă bucurați de locurile vizitate și de emoțiile trăite, asta contează”, a mai remarcat cineva.

Citește și: Alexia Eram, superbă în costum de baie. Cu nisip pe piele și părul ud, fosta concurentă America Express a făcut senzație pe plajă