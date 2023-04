Alin, iubitul fostei ispite Dana de la Insula Iubirii, ar fi fost arestat în timp ce era live pe Tiktok. Ce se observă în imagini

Alin, care în trecut era supranumit și ”regele Tiktok-ului”, ar fi fost arestat în timp ce făcea live pe platforma care l-a făcut cunoscut. Momentul a fost filmat de cei care urmăreau activitatea acestuia.

Citește și: Cine este Nadin Gherman, ciobanul care a dat peste cap TikTok-ul și a ajuns numărul 1. Platforma i-a închis contul

Alin, iubitul fostei ispite Dana de la Insula Iubirii, ar fi fost arestat în timp ce era live pe Tiktok

În timp ce era online și discuta cu urmăritorii săi, în cameră au intrat mai mulți polițiști. ”Culcat”, îi spune unul dintre mascații care se apropie prin spate de el.

Alin se află într-un balcon, în fața calculatorului. Când polițistul se apropie, el se pune la pământ și nu mai spune nimic. Mascatul continuă: ”Mâinile la vedere. Închide live-ul. Ridică-te. Ridică-te, am zis. Stai acolo”.

Alin nu spune nimic și, câteva secunde mai târziu, live-ul se închide. În acest timp, oamenii au continuat să lase comentarii: ”mamăăăă”, ”ceeee”, ”nu cred așa ceva”, ”baaaa nu credddd”, ”doamneeee”.

Citește și: O femeie a filmat ce extensii de sprâncene și-a făcut, însă mulți au întrebat dacă este o glumă. Cum arată aceasta

Până la momentul transmiterii acestei știri, Alin sau Dana Badea nu au oferit nicio declarație.

Bărbatul este cunoscut pentru farsele pe care le face în mediul online, dar și pentru ”contrele” cu polițiștii. Acesta nu avea teamă când primea provocări în care i se cerea să interacționeze cu oamenii legii sau chiar să se urce în mașina Poliției.

În ultima perioadă, pe unul dintre conturile sale de Tiktok, Alin organiza niște tombole asemănătoare cu jocurile de noroc.

Ce spunea Alin despre familia sa și activitatea din online

Când a devenit faimos pe Tiktok, Alin era căsătorit și discuta despre familia sa. În prezent, el formează un cuplu cu Daniela Badea, o fostă ispită de la Insula Iubirii.

Cei doi locuiesc împreună și certurile nu au fost nelipsite din relația lor. Multe dintre scandaluri au fost transmise live pe platforma de socializare, iar Poliția a fost nelipsită de la confruntările lor.

„Am o fetiță de doi anișori și câteva luni, am o nevastă frumoasă. Tot ce fac, fac pentru familia mea, pentru ei muncesc. Eu nu am avut o viață ușoară, am avut o viață grea și nu vreau ca fetița mea să aibă soarta mea. Când am început în mediul online eram pe Youtube, în momentul acela eram în Anglia, livram la domiciliu mâncare.

Citește și: Cum a apărut Vulpița Veronica în mediul online, după ce Viorel Stegaru a anunțat separarea lor. Cum s-a filmat aceasta

Descoperisem un joc pe telefon și am fost atras, joc pentru care am și demisionat de la acel loc de muncă. Vreo 7-8 luni nu am încasat nimic, devenisem cumva dependent de acel joc. O mințeam pe nevasta mea că m-au dat afară. Ea nu credea niciodată că o să ajung, credea că sunt din plăcere pe jocul ăla. Am bătut campioni mondiali(...) Mai presus de bani și orice, îmi doresc să fiu locul unu”, declara Alin, în emisiunea ”[email protected] Tok” în urmă cu ceva timp.

Jean și Dinu Gavril, dezvăluiri în noul episod Întrebări de NErăspuns, ediția specială America Express. Dă PLAY și vezi