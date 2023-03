Cine este Nadin Gherman, ciobanul care a dat peste cap TikTok-ul și a ajuns numărul 1. Platforma i-a închis contul

Nadin Gherman a cucerit inimile românilor și a ajuns să aibă zeci de mii de persoane pe live-urile sale. Ba mai mult, oamenii l-au ajutat să ajungă pe locul 1 în România, cu puțin peste 3 milioane de aprecieri.

Contul lui Nadin Gherman de pe Tiktok a fost închis. Ce sumă uriașă avea în cont

Tânărul face senzație și, deși mulți l-au acuzat că folosește aplicații și roboței, el a demonstrat, nu o dată, că are ”oameni reali”, expresie pe care chiar el o folosește. Simplitatea și carisma micuțului cioban au reușit să-l ducă în TOP, însă platforma Tiktok i-a închis contul în urma unei suspiciuni de fraudă.

În ciuda faptului că i-a ”bătut” în dueluri, greii Tiktok-ului au făcut petiții și s-au străduit să-l readucă pe Nadin Gherman înapoi pe platformă. Inclusiv Robert Ionescu, locul 2 în România, a promis că va face tot ce-i stă în puteri pentru a îl ajuta pe adolescent să-și recupereze contul și banii câștigați în ultima perioadă.

Într-un live făcut de pe un nou cont, Nadin Gherman a susținut că avea 26.000 de euro neretrași din cont. Banii provin din cadourile primite și câștigurile obținute în urma live-urilor. Reamintim că ascensiunea lui a fost rapidă, de aici și suspiciunea de fraudă.

Nadin a avut și 60.000 de oameni pe live-urile sale și a jucat inclusiv cu Oana Zăvoranu, Feraru, Ana Maria Prodan, care nu au reușit să-l prindă din urmă în ceea ce privește aprecierile.

Care este povestea lui Nadin Gherman

La 19 ani, Nadin Gherman este un adolescent cu o gândire sănătoasă și foarte muncitor. Tânărul tiktoker lucrează la capre, împreună cu familia sa, și iubește animalele.

Din banii câștigați din TikTok cumpără capre, Nadin cumpără capre pentru că nu-și mai dorește să experimenteze sărăcia. Totuși, deși are mereu zâmbetul pe chip, acesta nu a avut o copilărie liniștită.

”Au fost niște copii chinuiți. Băiatul ăsta a fost chinuit de mic. N-a fost cu droguri, noi nu umblăm cu așa ceva. Suntem niște oameni săraci. Nici săraci lipiți pământului, dar oameni normali.”, povestește Ion, tatăl vitreg al lui Nadin Gherman.

Mama sa spune că Nadin a trăit la orfelinat. ”Cu tatăl natural al lui Nadin am trăit 20 de ani. M-a bătut, m-a fugărit, m-a chinuit. Și am plecat în Italia. Atunci el l-a dat la stat.

Am primit un telefon să mă prezint acasă, în Botoșani, pentru că cei mici erau la stat. Dacă nu, mă scot din drepturile părintești. Am lăsat locul de muncă din Italia și m-am întors în Botoșani. Când am plecat, copilul meu avea trei anișori. Deja avea vreo două, trei luni de când stătea în orfelinat.

M-am dus, m-au primit, m-au întrebat cine sunt, eu le-am zis că sunt mama lui adevărată, m-au întrebat de ce l-am lăsat, m-au luat să semnez, am semnat. Am plecat din nou în Italia, am primit iar telefon că a înnebunit copilul meu și l-au închis la spitalul de nebuni, la Botoșani. Am lăsat, din nou, locul de muncă din Italia și, când m-am întors la Botoșani, l-am găsit pe copilul meu legat de pat. Am făcut cerere și l-am scos de acolo. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu al celor de acolo, uite unde a ajuns copilul meu.”, a afirmat Aurora, mama lui Nadin.

Aceasta a mai afirmat pentru Cancan că Nadin era un copil obraznic la 8 ani, dar ușor ușor s-a domolit: ”Când l-am luat de la stat (nr. de la orfelinat) era un copil rău, obraznic. Am mai avut și probleme, am mai avut și nemulțumiri cu el, a fost un copil despre care am zis că nu-l dau pe brazdă. Dar, uitați, Dumnezeu așa a vrut și s-a cumințit.”

