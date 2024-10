Alina Ceușan, criticata aspru de actrița Oana Pellea. Care a fost motivul și ce s-a întâmplat

Alina Ceușan a fost aspru criticată de celebra actriță Oana Pellea.

Actrița Oana Pellea a adus critici la adresa influenceriței Alina Ceușan după comportamentul afișat de aceasta.

Care e motivul pentru care Oana Pellea o critică pe Alina Ceușan

Celebra actriță s-a declarat a fi oripilată de gestul făcut de Alina Ceușan, după ce a văzut ce a postat influencerița pe rețelele de socializare.

Alina Ceușan s-a pozat la teatru în timp ce ținea picioarele ridicate pe o balustradă din teatru. Atunci când a văzut postarea, actrița Oana Pellea a considerat gestul influenceriței ca fiind unul total nepotrivit și a criticat-o intens.

Pentru Oana Pellea, teatrul este un loc unic și magic, un loc sacru în care actrița a trăit ani de-a rândul pe scenă interpretând cele mai frumoase roluri. Tocmai de aceea, apreciind cu adevărat și respectând arta și locurile în care se practică artă, Oana Pellea a transmis un mesaj dur influenceriței Alina Ceușan pe rețelele de socializare.

Atunci când a văzut fotografia Alinei Ceușan în mediul online, Oana Pellea a reacționat imediat, catalogând gestul blondinei ca fiind complet dizgrațios.

„O persoană de sex feminin, “influencer” de profesie, nu dau nume pentru că NU doresc să-i fac reclamă, a postat o fotografie, pe o rețea socială, în care își etalează picioarele ridicate pe balustrada unui balcon dintr-o sală renumită de spectacol… E un selfie de picioare…dizgrațios, nesimțită postare. Nu mă interesează că nu era un spectacol de teatru ci un eveniment de “fashion”

Am recunoscut balconul…Exact acolo, pe vremuri, a stat Domnul Alexandru Paleologu împreună cu Domnul Octavian Paler, îmbrăcați elegant, in semn de respect pentru sala de teatru si pentru actori. Știu, pentru ca eu i-am invitat la premiera cu “Noaptea furtunoasa” în regia lui Mihai Măniuțiu. Pe balustrada unde persoana și a trântit ostentativ pantofii…cândva au trecut măinile lui Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Lucian Pintilie, etc, etc…

Am înțeles că a vrut să provoace, am înteles că își face reclamă cu o postare nesimțită…și totuși…câtă lipsa de bun simț, educație, cât prost gust, câtă vulgaritate …Dacă persoana respectivă îmi citește postarea (m-aș mira) îi spun atât: SĂ VĂ FIE RUȘINE!

Nu cunosc personal “duduia” (Slavă Domnului) și nici nu doresc să o cunosc”, a publicat actrița Oana Pellea pe contul ei de Facebook.

Chiar dacă postarea ei de pe Instagram a strâns un val mare de aprecieri inițial pentru estetică și încadrare, după reacția Oanei Pellea, Alina Ceușan a primit mai multe critici și comentarii de hate.

La unele dintre ele, Alina a răspuns imediat, cerându-și scuze.

"In urma valului de comentarii de la aceasta postare, mentionez ca nu mi-am dorit sa jignesc pe nimeni. Desi a fost intr-un alt context, este intr-o loja de tratru. Recunosc acum, a fost o greseala si mi-o asum, nu am vazut-o asa la momentul respectiv, inteleg intr-adevar ca nu e un gest frumos, si nu se va mai repeta."

