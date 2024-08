Alina Ceușan a născut! Prima imagine cu fetița ei. Ce a povestit influencerul despre naștere

Alina Ceușan, concurenta Asia Express, a devenit mamă pentru a doua oară. Influencerul a povestit pe contul ei de Instagram că la 4 dimineața, pe data de 8 august, ea și soțul ei Raul au plecat la spital după ce contracțiile puternice au continuat.

Alina Ceușan, una dintre cele mai de succes influencerițe din țară, a adus pe lume o fetiță pe 08.08.2024, o zi cu o importanță astrologică de-a dreptul magică.

Alina Ceușan a adus pe lume o fetiță

Vedeta era copleșită de emoții în drum spre spital la gândul că ea și soțul ei, Raul Tisha, urmau să o cunoască pe micuța lor.

Influencerul a născut o fetiță frumoasă și sănătoasă, iar toate emoțiile pe care le-a avut înainte să o țină în brațe pe fiica ei s-au transformat într-o imensă bucurie.

Așa cum obișnuiește, Alina Ceușan își ține mereu la curent fanii de pe Instagram și de această dată a filmat tot parcursul până la naștere. Ea a postat pe Insta Story că a ales să facă cezariană la cald, explicând faptul că și-a dorit să nască atunci când micuța ei a decis să vină pe lume, fără să programeze o cezariană.

Așadar, Alina a zis că i-au început contracțiile încă de miercuri, a mai fost atunci la control la medic și s-a întors acasă până când contracțiile aveau să fie mai dese. Joi dimineață, la ora 4, ea și Raul au plecat spre spital și au așteptat nerăbdătorii momentul întâlnirii cu fiica lor.

Deocamdată Alina a postat doar un video cu primele momente când era în drum spre spital și apoi câteva cadre din spital, dar la imaginea de preview pentru video a ales o fotografie în care se văd piciorușele fiicei ei.

Înainte de nașterea prin cezariana, medicii au monitorizat-o pe micuța ei, așteptând momentul oportun pentru venirea ei pe lume.

Pentru că și-a dorit să filmeze un vlog pentru canalul ei de YouTube despre cea de-a doua sarcină și venirea pe lume a micuței ei, Alina Ceușan a luat camera cu ea în salon la maternitate și a povestit urmăritorilor ei cum urma să decurgă nașterea.

"Eu sunt bine, fetița este minunată. Abia aștept să v-o prezint", a spus Alina Ceușan în engleză, pe Insta Story.

La descrierea video-ului pe care l-a postat pe contul ei de Instagram, Alina a scris:

"Trebuie să vă spun că imediat ce am plecat din salon, tremuram toată. eram extrem de emoționată, îmi tremura tot corpul. Știama de ce sunt acolo și că pot să am încredere în medici și asistente, dar tot aveam emoții, emoții pozitive că urma să o întâlnesc și că un nou început se arăta pentu familia noastră și pentru faptul că am devenit mamă pentru a doua oară. Până când s-a făcut cezariana, eram dilatată 2cm, deci totul a decurs așa cum era plănuit", a scris Alina în engleză.

Acum Alina Ceușan și soțul ei se bucură de cele mai frumoase emoții și trăiesc intens fiecare clipă alături de fiica lor nou-născută.