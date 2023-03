Cât de mulți bani face Alina Ceușan lunar din online. Suma pe care o încasează este imensă

Alina Ceușan se descurcă foarte bine cu banii, după ce a declarat că lunar incasările ei conțin multe zerouri. Influencerița și content creatorul de pe Instagram muncește mult, dar iată că totul îi este răsplătit.

Alina Ceușan a dezvăluit ce sume de bani încasează lunar creatoarea de conținut. Ce a declarat

Alina Ceușan câștigă sume mari din conținutul online pe care îl creează des pe platformele sale de social media. Aceasta a fost prezentă în podcastul lui Jorje și a vorbit deschis pe mai multe subiecte, inclusiv cele cu privire la bani și încasări.

Fosta concurentă de la Asia Express a recunoscut faptul că pe lună câștigă în jur de 20.000 de euro, însă sunt luni în care încasările ei sunt și mai mari e atât.

„Sunt adunați din toate zonele, sunt luni și luni. Sunt luni când sunt peste această sumă, sunt luni când sunt sub această sumă. Dar e vorba de acest venit care este făcut și din contractele din online cât și din alte colaborări și din partea de branduri pe care o avem. În zona de online se câștigă foarte, foarte bine', a explicat Alina Ceușan, potrivit viva.ro.

Alina Ceușan a participat la Asia Express, sezonul 3

Alina Ceușan, în vârstă de 30 de ani, a devenit cunoscută ca blogger de modă. Treptat a devenit influencer, acumulând o comunitate de aproape un milion de urmăritori pe contul său de Instagram. Frumoasa Alina Ceușan a participat în sezonul 3 Asia Express, alături de Csrmen Grebenișan, cele două prietene devenind astfel celebre în toată țara.

„A fost exact ceea ce credeam că va fi – trezit devreme, peripeții toată ziua, dormit puțin, mâncat cum apuci. Deci cum ne așteptam, cu mențiunea că se filmează mult dom’le! Noi suntem obișnuite cu munca, dar prima săptămână a fost șoc total. Se muncește enorm, de la 5 dimineața la 10 seara fără pauză, sub presiunea camerelor. E mult, dar am dus. Ne-am intrat rapid în ritm. Nu că am fi avut vreo șansă să… altceva”, spunea Alina Ceușan despre Asia Express, potrivit Unica.

De curând, Alina și Raul au împlinit 3 ani de căsnicie, iar frumoasa blondină a postat pe contul său de Instagram mai multe fotografii de la nuntă, cu un mesaj special pentru soțul ei. Complet schimbați acum față de cum arătau acum doi ani, Raul și Alina se iubesc ca în prima zi și împreună și-au construit o familie minunată, devenind părinții lui Rock.

