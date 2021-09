Alina Eremia, infectată cu noul coronavirus. Ce declarații a făcut artista pe rețelele de socializare

Alina Eremia este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară, iar acest lucru se datorează în special celor multe hit-uri pe care ea le-a lansat de-a lungul timpului. Cânătăreața a scris un mesaj pe rețelele de socializare, unde le-a dat o veste mai tristă fanilor.

Alina Eremia, infectată cu noul coronavirus. Cum se simte și ce mesaj a scris vedeta

Cântăreața și actrița Alina Eremia parcurge o perioadă ceva mai grea în aceste zile, dat fiind faptul că a fost infectată cu noul coronavrius, deși ea a crezut că era vorba doar de o răceală. Se simte bine, însă pentru a nu apărea informații eronate în mediul online și în presă, ea a ținut să-și anunțe personal prietenii virtuali despre situația ei medicală.

Vedeta a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie cu text, unde a vorbit despre faptul că s-a infectat cu noul coronavirus, dar se simte destul de bine și nu ar exista motiv de îngrijorare pentru nimeni. Mai multe vedete s-au infectat în ultima perioadă cu noul coronavirus.

Comunitatea sa mare de fani activi pe care o are pe rețelele de socializare a ținut să-i scrie mai multe gânduri pozitive, spunându-i că va trece repede acest virus și își va putea relua toate activitățile.

„Nu am vrut să fac o știre din asta, dar mai bine aflați de la mine cum mă simt. Da, am fost confirmată pozitiv, în umra unui test de rutină pe care-l fac săptămânal. Aveam o bronșită care-mi dădea bătăi de cap de două săptămâni, așa că, pe fond de oboseală acumulată, în ultima perioadă și având sistemul imunitar slăbit, am fost predispusă să iau virusul. Sunt deja în autoizolare de câteva zile. Starea mea de sănătate e bună, din fericire, am o formă ușoară. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră”, a scris Alina Eremia pe rețelele de socializare, în cadrul unei postări.

Mai multe vedet au ținut să-i transmită gânduri bune, semn că ea este apreciată și de colegii de breaslă. ADDA a fost una dintre celebritățile care au ținut să-i scrie. „Sănătate multă, o să fie bine!”, i-a scris cântăreața.

Cucu de la Noaptea târziu a ținut și el să-i scrie câteva cuvinte. „Multă sănătate”, i-a scris el. Diana Munteanu, Anca Serea, Minelli și Roxen au mai fost câteva dintre persoanele celebre care i-au scris mesaje de încurajare.

Cine este Edi Barbu, iubitul Alinei Eremia

Alina și Eduard Barbu formează un cuplu de mai bine de 4 ani. S-au cunoscut la sală, iar de atunci lucrurile au mers atât de bine între ei încât vedeta spune despre el că este cea mai importantă persoană din viața sa, alături de familie, desigur.

Alina Eremia a scris în urmă cu 3 ani și o piesă pentru Edi, iar atunci a mărturisit că a avut curajul să-și pună sentimentele în versuri și să scrie o frumoasă declarație de dragoste pentru partenerul său.

„Cel mai mult îl iubesc atunci când suntem noi doi, pentru că se simte cel mai mult în largul lui. Ce apreciez cel mai mult la el este autocontrolul. Are o putere fantastică de a-și impune ceva și de a nu se abate de la acel lucru”, povestea Alina Eremia, într-un interviu acordat pentru Unica, în urmă cu doi ani.

Iubitul Alinei Eremia este pasionat de sport, iar acest lucru este evident numai privindu-i trupul musculos. De la tras de fiare, box, până la surfing, canotaj și chiar la săritul cu parașuta, iubitul Alinei Eremia este o persoană extrem de activă.

