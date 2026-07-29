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Cum arată Bianca Drăgușanu după ce și-a operat urechile. Vedeta a arătat rezultatul după intervenția controversată

Recent, Bianca Drăgușanu a apelat la o procedură prin care este corectată forma sau poziția urechilor. Iată cum arată diva acum!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Iulie 2026, 09:44 | Actualizat Miercuri, 29 Iulie 2026, 09:55
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Cum arată Bianca Drăgușanu după ce și-a operat urechile. Vedeta a arătat rezultatul după intervenția controversată | Captură Instagram
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Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai împătimite vedete din România când vine vorba de intervențiile estetice. Vedeta a călcat pragul medicului estetician de nenumărate ori, iar, de curând, a apelat la o otoplastie, adică o operație prin care și-a modificat dimensiunea urechilor. Acum, diva le-a arătat fanilor și rezultatul.

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Cum arată Bianca Drăgușanu după ce și-a micșorat urechile

De-a lungul timpului, Bianca Drăgușanu a apelat la mai multe intervenții estetice, printre care implanturi mamare, rinoplastie, augmentarea buzelor, injectări cu acid hialuronic și botox. De fiecare dată, a fost deschisă cu modificările fizice pe care și le-a făcut.

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De asemenea, vedeta și-a pus fațete dentare și a trecut prin mai multe proceduri estetice faciale, precum lifting nechirurgical, skinboostere, laser, dar și alte proceduri de rejuvenare, potrivit unei surse.

Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre fiecare intervenție, așa cum a făcut și de această dată. Le-a mărturisit fanilor săi că a venit vremea să rezolve un complex pe care îl avea de mult timp, așa că a apelat la o otoplastie, prin care și-a micșorat și remodelat urechile.

„Am făcut-o și pe asta. Am avut două zile în care mi s-a spus că nu o să pot dormi, dar astăzi se pare că lucrurile încep să se prezinte foarte bine. Să vedem ce mai rămâne de făcut. Această operație a fost mai ușoară decât mă așteptam. Sunt foarte fericită că a ieșit așa cum trebuie. Sunt bine. Două zile nu prea am putut dormi nici pe stânga, nici pe dreapta, dar în a treia zi lucrurile s-au mai liniștit. Nu este o procedură grea, dar dacă simți că ai nevoie de ea, durerea este suportabilă și trece cu tratamentul prescris de medic. O să vă prezint întreaga operație, pentru că a fost filmată. Vă țin la curent”, dezvăluia Bianca Drăgușanu.

După ce s-a recuperat parțial, vedeta le-a prezentat internauților și rezultatul. Ea a postat mai multe fotografii în care se văd clar diferențele și s-a declarat mulțumită.

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După ce imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare, fanii vedetei și-au expus părerea în comentarii.

„Nu ai nevoie de nimic. Nici de filtre nici de machiaj. Naturală ești perfectă”/ „Poate să zică oricine ce vrea, frumusețea și istețimea nu i-o ia nimeni niciodată oricât de mult o invidiați!... Așa că oamenii răutăcioși își răcesc gurile degeaba”/ „Fă ce te face pe tine fericită. Asta contează”/ „Nu avea nevoie, dar arată extraordinar”, sunt doar câteva dintre reacții, citate de Cancan.

Pe de cealaltă parte au existat și persoane care au judecat-o pentru alegerea făcută: „N-ai mai găsit ce să operezi și te-ai gândit la urechi?”/ „Tu vrei să fii toată plastic?”, notează o altă sursă.

Vedeta a mai precizat că otoplastia nu este singura schimbare pe care și-a propus-o în această perioadă. Bianca Drăgușanu a dezvăluit că intenționează să mai apeleze și la alte proceduri estetice, însă doar după ce se documentează temeinic și discută cu specialiștii.

Cum arată Bianca Drăgușanu după ce și-a operat urechile. Vedeta a arătat rezultatul după intervenția controversată
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