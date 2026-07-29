Cum arată Bianca Drăgușanu după ce și-a operat urechile. Vedeta a arătat rezultatul după intervenția controversată

Recent, Bianca Drăgușanu a apelat la o procedură prin care este corectată forma sau poziția urechilor. Iată cum arată diva acum!

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai împătimite vedete din România când vine vorba de intervențiile estetice. Vedeta a călcat pragul medicului estetician de nenumărate ori, iar, de curând, a apelat la o otoplastie, adică o operație prin care și-a modificat dimensiunea urechilor. Acum, diva le-a arătat fanilor și rezultatul.

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Cum arată Bianca Drăgușanu după ce și-a micșorat urechile

De-a lungul timpului, Bianca Drăgușanu a apelat la mai multe intervenții estetice, printre care implanturi mamare, rinoplastie, augmentarea buzelor, injectări cu acid hialuronic și botox. De fiecare dată, a fost deschisă cu modificările fizice pe care și le-a făcut.

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De asemenea, vedeta și-a pus fațete dentare și a trecut prin mai multe proceduri estetice faciale, precum lifting nechirurgical, skinboostere, laser, dar și alte proceduri de rejuvenare, potrivit unei surse.

Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre fiecare intervenție, așa cum a făcut și de această dată. Le-a mărturisit fanilor săi că a venit vremea să rezolve un complex pe care îl avea de mult timp, așa că a apelat la o otoplastie, prin care și-a micșorat și remodelat urechile.

„Am făcut-o și pe asta. Am avut două zile în care mi s-a spus că nu o să pot dormi, dar astăzi se pare că lucrurile încep să se prezinte foarte bine. Să vedem ce mai rămâne de făcut. Această operație a fost mai ușoară decât mă așteptam. Sunt foarte fericită că a ieșit așa cum trebuie. Sunt bine. Două zile nu prea am putut dormi nici pe stânga, nici pe dreapta, dar în a treia zi lucrurile s-au mai liniștit. Nu este o procedură grea, dar dacă simți că ai nevoie de ea, durerea este suportabilă și trece cu tratamentul prescris de medic. O să vă prezint întreaga operație, pentru că a fost filmată. Vă țin la curent”, dezvăluia Bianca Drăgușanu.

După ce s-a recuperat parțial, vedeta le-a prezentat internauților și rezultatul. Ea a postat mai multe fotografii în care se văd clar diferențele și s-a declarat mulțumită.

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După ce imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare, fanii vedetei și-au expus părerea în comentarii.

„Nu ai nevoie de nimic. Nici de filtre nici de machiaj. Naturală ești perfectă”/ „Poate să zică oricine ce vrea, frumusețea și istețimea nu i-o ia nimeni niciodată oricât de mult o invidiați!... Așa că oamenii răutăcioși își răcesc gurile degeaba”/ „Fă ce te face pe tine fericită. Asta contează”/ „Nu avea nevoie, dar arată extraordinar”, sunt doar câteva dintre reacții, citate de Cancan.

Pe de cealaltă parte au existat și persoane care au judecat-o pentru alegerea făcută: „N-ai mai găsit ce să operezi și te-ai gândit la urechi?”/ „Tu vrei să fii toată plastic?”, notează o altă sursă.

Vedeta a mai precizat că otoplastia nu este singura schimbare pe care și-a propus-o în această perioadă. Bianca Drăgușanu a dezvăluit că intenționează să mai apeleze și la alte proceduri estetice, însă doar după ce se documentează temeinic și discută cu specialiștii.

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