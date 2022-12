Alina Pușcaș a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit prezentatoarea de la Te cunosc de undeva!: „Sunt rare cazurile”

Alina Pușcaș și-a anunțat fanii că se confruntă cu un abces pe rinichi. Prezentatoarea de la Te cunosc de undeva a povestit că a început să acuze dureri la nivelul șoldului când se afla la filmările show-ului, iar ulterior a avut parte de episoade severe de febră.

În cele din urmă, prezentatoarea Te cunosc de undeva! a ajuns d eurgență la spital, unde a primit tratament. După 3 zile petrecute în spital Alina Pușcaș s-a filmat în timp ce era conectată la perfuzii.

Prezentatoarea de la Te cunosc de undeva! a declarat că se confruntă cu o afecțiune rar întâlnită.

„Nu prea am avut putere până acum. Am fost destul de căzută și de slăbită. Sunt conectată la perfuzii. Azi, pentru prima oară mă simt mai bine. Simt că trebuie să vă dau câteva detalii. Nu a fost vorba de nicio răceală, gripă sau covid. Toată nebunia a început în dimineața zilei de marți când începuserăm să filmăm finala Te cunosc de undeva! când am simțit în șold ca un junghi care spre seară a început să se extindă. Am crezut că e vorba despre o chestie musculară. Miercuri noapte m-am pomenit cu prima febră, brusc. Joi am avut febră 41 cu 7. Nu mai răspunde organismul la tratamentul clasic pe care îl foloseam când facem febră”, a declarat Alina Pușcaș pe contul său de Instagram.

Prezentatoarea a povestit că a luat decizia de a merge de urgență la spital, când se afla la o cabană din afara Bucureștiului:

„Am luat decizia să vin de urgență la spital. Am făcut febră și la spital, dar stăpânită cu perfuzii. Se pare că e vorba, de fapt, de un abces pe rinichi. Nici nu am știut că există așa ceva. Se pare că sunt rare cazurile”, a povestit Alina Pușcaș pe contul său de Instagram.

Explicațiile Alinei Pușcaș vin după ce prezentatoarea a publicat anterior imagini cu mânsa sa conectată la perfuzie, alături de descrierea „De la bal, la spital….mi s-a întâmplat și mie”. Din cauza stărilor de rău, Alina Pușcaș nu a putut da detalii despre starea de sănătate încă de când a ajuns la spital, însă vedeta a mărturisit că după ce a primit tratament a început să se simtă mai bine.

