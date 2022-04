Alina Pușcaș, cu perfuzii la filmări. Ce s-a întâmplat cu frumoasa vedetă. „Am apelat la ajutoare”

Filmările pentru cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! sunt în toi, iar Alina Pușcaș, noul ei co-prezentator, Pepe, și concurenții se pregătesc pentru un nou spectacol al transformărilor.

Alina Puşcaş şi-a luat prin surprindere comunitatea de pe Instagram, după ce a publicat mai multe imagini în care apare cu branula în mână. Ea s-a simțit rău în timpul filmărilor și a fost nevoită să ceară ajutorul medicilor, care i-au administrat un tratament cu perfuzii.

La scurt timp, vedeta a revenit cu explicații suplimentare și le-a dezvăluit fanilor îngrijorați care este motivul pentru care a ajuns în această situație. Alina Pușcaș i-a asigurat pe toți că nu a fost vorba de nimic grav, perfuzia fiind doar un complex de vitamine care să o întărească și să-i ofere imunitate.

„Între timp să știți că mi-am revenit. A fost vorba de o perfuzie cu multe vitamine, o perfuzie Molotov, cum spunea Temișan. Și am revenit pe scenă pentru că nu putem să ne oprim”, a scris ea pe Instagram Story.

„A fost o săptămână în care am tras puțin prea mult de mine și s-au adunat. Dar așa îmi place mie. Așa sunt eu, cu energie multă, cu luptă multă”, a mai adăugat frumoasa prezentatoare Te Cunosc de Undeva!.

Pe lângă transformările spectaculoase pregătite de concurenții din acest sezon, show-ul Te cunosc de undeva mai aduce câteva surpize pentru fani. Pepe se alătură emisiunii, de data aceasta în calitate de prezentator, alături de Alina Puşcaş.

Artistul nu este deloc străin de show: „Sunt singurul care am câştigat două trofee şi am ieşit de trei ori pe locul al doilea. Şi, aşa cum mă ştiţi, mă voi bucura din plin de noul rol, pentru că eu, dacă nu zâmbesc, nu sunt Pepe!”, a mărturisit Pepe.

În acest sezon, 8 cupluri de vedete intră în jocul transformărilor. Emi şi Cuza, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Alexia Talavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Carmen Chindriş şi Romică Ţociu, Ilona Brezoianu şi Florin Ristei şi Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu vor face spectacol la dublu.

Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! va avea premiera în curând la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul cu mari surprize, multă voie-bună și transformări fabuloase.

AntenaPLAY: The secret life of my secretary

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY