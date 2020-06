Alina Pușcaș, prezentatoarea "Te cunosc de undeva!", primele declarații după ce s-a infectat cu coronavirus: "Sunt pozitivă. Sunt pozitivă cu acest nemilos COVID-19"

ALINA PUȘCAȘ SE AFLĂ INTERNATĂ ÎNTR-UN SPITAL MOBIL

„Mi-aș fi dorit foarte mult să vă transmit acest mesaj de undeva de pe o plajă din Grecia, unde la începutul lunii ar fi trebuit să fiu eu și Mihai (soțul Alinei-n.red.) și mulți alți prieteni la nunta noastră. Cea mai frumoasă nuntă am decis noi că ar fi fost… Din păcate suntem în București, iar eu sunt în Rol 2, adică Spitalul Militar Mobil din incinta Ana Aslan. Trebuie să recunosc că sunt foarte fericită că am venit aici și nu m-am dus în altă parte, chiar dacă dragii mei colegi de la Te cunosc de undeva, o parte din ei, cei care sunt confirmați cu acest nemilos virus, sunt la Matei Balș. Eu am preferat să vin aici. De ce credeți? Eu sunt într-un cort, într-un cort militar foarte comod, nimic de zis, la 3 metri de ușa cortului, unde se vede pădurea, ciripesc păsărelele, este liniște, este frumos, sunt optimistă. După cum se vede, sunt și eu pozitivă ca atitudine, nu numai ca rezultat", a mărturisit Alina Pușcaș.

ALINA PUȘCAȘ ESTE ASIMPTOMATICĂ: "NU AM TUȘIT O DATĂ..."

Țin să fac această declarație pentru că este prima declarație pe care eu o voi lansa, pentru că da, trebuie să recunosc, am făcut testul ieri și am fost confirmată: sunt pozitivă. Sunt pozitivă cu acest nemilos COVID-19 care, se pare, a fost cu mine foarte simpatic, pentru că nu mi-a oferit nici măcar un simptom”, mai precizează Alina. „Nu am tușit o dată, nu am avut febră, nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare. M-am simțit perfect…”

Alina a ținut să facă unele precizări și cu privire la colegii ei de la emisiunea pe care o prezintă la Antena 1.