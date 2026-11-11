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Alina Pușcău, mărturisire emoționantă după ce a anunțat că s-a vindecat: „Dumnezeu face miracole!”

Alina Pușcău a anunțat că s-a vindecat de cancer, după două luni extrem de dificile. Ce mărturisire emoționantă a făcut vedeta și ce planuri are.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 08:44 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 08:46
Alina Pușcău, mărturisire emoționantă după ce a anunțat că s-a vindecat: „Dumnezeu face miracole!” | Instagram
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Alina Pușcău a făcut o mărturisire emoționantă după ce a anunțat că s-a vindecat de cancer. Ultimele două luni au fost extrem de dificile pentru vedetă, care a trecut prin momente cumplite după ce a primit un diagnostic crunt. Acum, fosta concurentă de la Asia Express le-a împărtășit urmăritorilor săi o veste care a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Alina Pușcău, mărturisire emoționantă după ce a anunțat că s-a vindecat de cancer

În urmă cu mai bine de două luni, Alina Pușcău dezvăluia că a fost diagnosticată cu cancer la sân și că medicii au descoperit alte 11 tumori.

Potrivit propriilor declarații, printre acestea se aflau formațiuni de dimensiuni mari, inclusiv una de aproximativ șapte centimetri, dar și tumori localizate în zona axilei și în alte regiuni ale corpului.

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Diagnosticul a venit ca un șoc pentru vedetă, care a povestit ulterior că s-a temut că nu va supraviețui. Perioada care a urmat a fost una extrem de solicitantă, Alina fiind nevoită să treacă prin mai multe ședințe de chimioterapie și să aștepte cu emoție rezultatele investigațiilor medicale.

Citește și: Alina Pușcău, vestea pe care o aștepta după ce a aflat că are 11 tumori. Ce i-au arătat cele mai recente investigații

Ce mesaj a avut Alina pentru comunitatea sa

După săptămâni întregi de tratamente și incertitudine, Alina Pușcău a revenit în mediul online cu o veste importantă. Într-o discuție cu prietena sa, Angela Martini, vedeta a vorbit despre evoluția stării sale de sănătate și a mărturisit că a reușit să se vindece de cancer în doar două luni.

„Dumnezeu face minuni”, a spus Alina, în timp ce vorbea cu prietena sa.

Vizibil emoționată de evoluția prin care a trecut Alina, Angela Martini a avut, la rândul său, cuvinte de apreciere pentru aceasta.

„Alina este o minune a lumii”, a spus Angela.

Tot ea a dezvăluit că experiența prin care a trecut fosta concurentă de la Asia Express ar putea deveni subiectul unei cărți și chiar al unui film.

„Curând va scrie o carte și va explica tuturor cum s-a întâmplat și, desigur, și un film”, a dezvăluit Angela Martini despre planurile Alinei.

Videoclipul publicat pe rețelele sociale a adunat mii de reacții din partea oamenilor care i-au urmărit povestea și i-au transmis mesaje de încurajare în această perioadă dificilă. Mulți dintre aceștia s-au bucurat de vestea împărtășită de vedetă și i-au urat multă sănătate.

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La rândul ei, Alina le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături, au încurajat-o și s-au rugat pentru ea. Vedeta a precizat că urmează în continuare tratament, astfel că lupta sa pentru sănătate nu s-a încheiat complet.

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