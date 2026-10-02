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Alina Pușcău, vestea pe care o aștepta după ce a aflat că are 11 tumori. Ce i-au arătat cele mai recente investigații

Alina Pușcău a revenit cu vești despre starea sa de sănătate, după săptămâni de tratament și așteptare.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 02 Octombrie 2026, 09:39 | Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2026, 09:42
Alina Pușcău, vestea pe care o aștepta după ce a aflat că are 11 tumori. Ce i-au arătat cele mai recente investigații | captura instagram/facebook
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Fotomodelul a publicat pe Instagram un clip în care le-a povestit urmăritorilor ce a arătat cea mai recentă investigație PET-CT, realizată după tratamentul urmat în Statele Unite.

Alina Pușcău, vestea pe care o aștepta după ce a aflat că are 11 tumori

Cu aproximativ nouă săptămâni în urmă, Alina Pușcău anunța public că a fost diagnosticată cu cancer la sân și că medicii descoperiseră 11 tumori. Potrivit propriilor declarații, printre acestea se aflau formațiuni de dimensiuni mari, inclusiv una de aproximativ șapte centimetri, dar și tumori localizate în zona axilei și în alte regiuni. Diagnosticul a venit ca un șoc pentru vedetă, care a povestit ulterior că s-a temut că nu va supraviețui.

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După trei ședințe de tratament, următorul pas era efectuarea unui PET-CT pentru a vedea cum a răspuns organismul la terapie. La sfârșitul lunii septembrie, Alina le spusese celor care o urmăresc că aștepta investigația tocmai pentru a afla dacă tratamentul a dat rezultate și dacă metastazele au încetat să evolueze.

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Acum, vedeta spune că rezultatul a fost unul pe care nu se aștepta să îl primească. În clipul publicat pe Instagram, Alina Pușcău povestește că tocmai ieșise de la medic și că era extrem de emoționată înainte să dezvăluie ce a arătat scanarea.

Alina Pușcău, mesajul său în mediul online

Potrivit relatării sale, PET-CT-ul nu a mai evidențiat tumorile despre care vorbea la momentul diagnosticului. Ea spune că medicul a observat doar un punct la sân, a cărui natură nu a putut fi identificată în urma investigației. „Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp”, a transmis Alina, exprimându-și șocul și bucuria după aflarea rezultatului.

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Alina Pușcău a vorbit și despre credința care a ajutat-o în această perioadă și le-a mulțumit oamenilor care s-au rugat pentru ea și i-au transmis mesaje de susținere. În clip, ea descrie rezultatul drept un miracol și spune că este recunoscătoare pentru sprijinul primit.

Vedeta a vorbit deschis despre efectele tratamentului, durerile puternice și dificultățile prin care a trecut.

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