Alina și Ilan Laufer, imagini adorabile cu gemenii lor. Cum arată acum copiii născuți prematur

Alina și Ilan Laufer își încântă fanii publicând imagini adorabile cu gemenii lor. Recent, Ilan Laufer a publicat o fotografie în care apare alături de soția și cei doi copii ai săi, la Sinaia. Nathaniel și Davina sunt doi copii de-a dreptul superbi, iar fanii sunt bucuroși să-i vadă.

Complimentele din partea fanilor nu au întârziat să apară.

Ilan Laufer, imagine înduioșătoare de familie. Cum arată acum gemenii săi

„Superbi o familie foarte frumoasă”, „Sunteți niște frumoși! Super poza!”, Sunteți minunați, să vă bucurați de copii”, sunt câteva dintre cometariile lăsate de fani.

În februarie 2022, gemenii au împlinit 1 an.

Ilan Laufer este un tată mândru și publică des imagini cu cei doi copii ai săi.

Alina Laufer a avut complicații în timpul sarcinii și a născut prematur

Alina Laufer ar fi trebuit să nască în aprilie 2021, dar a născut în februarie.

Alina Laufer s-a internat la Maternitate după ce a suferit complicații în timpul sarcinii. „Mi s-au rupt membranele, s-au fisurat, am ajuns la spital (n.r. luni, 8 februarie 2021). Am sunat doctorul, i-am explicat ce s-a întâmplat, mi-a zis să stau în pat, dar având în vedere că peste weekend nu m-am simțit senzațional, Ilan a sunat la spital și am venit aici, la Giulești!”, a declarat Alina Laufer anul trecut pentru Click!

Ulterior, Alina Laufer a născut prematur și a stat internată o lungă perioadă cu gemenii în spital, pentru că au avut nevoie de monitorizare medicală permanentă.

Gemenii celor doi au stat intubați, iar abia în primăvara anului 2021 au ajuns acasă, unde s-au dezvoltat foarte bine.

Ilan și Alina Laufer s-au căsătorit în 2013

Ilan și Alina Laufer s-au căsătorit în anul 2013. Alina mai are o fiică pe nume Karina, în vârstă de 12 ani, dintr-o căsnicie anterioară cu artistul Jorge.

Ilan și Alina Laufer au fost plecați pentru o perioadă în Miami, dar s-au întors în România, unde omul de afaceri a candidat, fără succes, la Primăria Capitalei.

Tot în preajma campaniei de la alegerilor locale 2020, Ilan Laufer a anunțat că va fi tată.

Ilan și Alina Laufer și-au dorit foarte mult să aibă copii împreună, iar acest lucru s-a întâmplat după mai multe încercări de fertilizare in vitro.

Ce spune Alina Laufer despre „cum este să naști gemeni”

Alina Laufer a vorbit de curând pe rețelele sociale despre cum e să fii mamă de gemeni.

„Cum este să naști gemeni?

Pentru majoritatea părinților, acest lucru cuprinde un spectru intreg de emoții, iar cuvintele care mi-au venit în minte când eu și Ilan Laufer am aflat de sarcina gemelară au fost “emoționant” și „terifiant”, altfel spus “double trouble”, dar într-adevăr orice sarcina aduce bucurie în sensul cel mai pur... și acea bucurie se dublează!”, spunea Alina Laufer.

