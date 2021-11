Fiica lui Ilan și a Alinei Laufer topește inimile oamenilor. Cât de frumoasă s-a făcut Davina, micuța care s-a născut prematur

Ilan Laufer a publicat pe rețelele sociale o imagine în care apare alături de fiica sa, iar fanii nu au putut să nu observe cât a crescut și cât de frumoasă s-a făcut micuța Davina: „Azi am împărțit sarcinile, eu am grijă de Davina și Alina de Nathaniel”, a scris Ilan Laufer în dreptul imaginii.

Cum arată Davina, fiica cea mică a Alinei Laufer și a lui Ilan Laufer

Fanii au reacționat imediat, remarcând ce ochi frumoși are micuța și cât de mult seamănă cu tatăl ei: „Seamănă cu tine”, „Ce ochi superbi are”, „Copia fidelă a tatălui”, „Să vă trăiască frumusețile de copii, sunt adorabili!”, sunt câteva dintre comentariile pe care Ilan Laufer le-a primit de la fani.

Și Alina Laufer a publicat o imagine cu cei doi copii ai săi, în timpul unei plimbări. Zâmbetul acesteia evidențiază faptul că este o mămică fericită, după ce a avut parte de momente grele, din cauza nașterii premature.

Alina Laufer a avut complicații în timpul sarcinii și a născut prematur

Alina Laufer ar fi trebuit să nască în aprilie 2021, dar a născut în februarie.

Alina Laufer s-a internat la Maternitate după ce a suferit complicații în timpul sarcinii. „Mi s-au rupt membranele, s-au fisurat, am ajuns la spital (n.r. luni, 8 februarie). Am sunat doctorul, i-am explicat ce s-a întâmplat, mi-a zis să stau în pat, dar având în vedere că peste weekend nu m-am simțit senzațional, Ilan a sunat la spital și am venit aici, la Giulești!”, a declarat Alina Laufer în februarie pentru Click!

Ulterior, Alina Laufer a născut prematur și a stat internată o lungă perioadă cu gemenii în spital, pentru că au avut nevoie de monitorizare medicală permanentă.

Gemenii celor doi au stat intubați, iar abia în primăvara anului 2021 au ajuns acasă, unde s-au dezvoltat foarte bine.

Ilan și Alina Laufer s-au căsătorit în 2013

Ilan și Alina Laufer s-au căsătorit în anul 2013. Alina mai are o fiică pe nume Karina, în vârstă de 12 ani, dintr-o căsnicie anterioară cu artistul Jorge.

Ilan și Alina Laufer au fost plecați pentru o perioadă în Miami, dar s-au întors în România, unde omul de afaceri a candidat, fără succes, la Primăria Capitalei.

Tot în preajma campaniei de la alegerilor locale 2020, Ilan Laufer a anunțat că va fi tată.

Ilan și Alina Laufer și-au dorit foarte mult să aibă copii împreună, iar acest lucru s-a întâmplat după mai multe încercări de fertilizare in vitro.

