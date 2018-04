"Am avut un accident și am rămas mută". Gabi Luncă, mesaj cutremurător, după ce a aflat ca Ionela Prodan a murit: "A fost o lovitură în inimă"

Cunoscuta cântăreaţă de muzică populară Ionela Prodan a murit la 16 aprilie 2018, la Spitalul de Urgenţă Elias. Dispariția ei a îndoliat o țară întreagă, iar cei care au cunoscut-o personal sunt devastați.

Printre persoanele publice care regretă nespus moartea Ionelei Prodan se află și Gabi Luncă:

„Boala asta e necruțătoare. Vă rog să mă credeți că a fost o lovitură în inimă. Are și de platină și de aur discuri și e foarte important în carieră acest lucru. Ăsta e un drum de care nu scapă nimeni. Așa suntem noi oamenii. Dumnezeu să întărească fiicele, nepoatele. Am avut un accident și am rămas mută și nu am putut să mai merg în Israel și am trimis-o pe ea.

A venit la mine acasă și i-am făcut un repertoriu. Ea este mai mică decât mine, însă am auzit numai lucruri frumoase despre ea. Am fost foarte tristă când am aflat”, a mărturisit artista la Antena Stars, dupa decesul artistei de muzica populara.