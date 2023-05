Ameri Nasrin a născut. Prima imagine cu bebelușul la scurt timp după ce a devenit mamă pentru prima dată

Ameri Nasrin a dezvăluit în urmă cu puțin timp că a devenit mamă pentru prima dată. Fosta prezentatoare a adus pe lume un băiețel.

Ameri Nasrin a născut. Ce a postat în mediul online

Ameri Nasrin este mamă de băiețel și este în culmea fericirii. Dacă în urmă cu câteva luni fosta prezentatoare anunța prin intermediul unei postări emoționante că va deveni mamă de băiat pentru prima dată anul acesta, iată că a venit și ziua cea mare.

Ameri Nasrin a dezvăluit sexul bebelușului. Prezentatoarea TV a făcut anunțul printr-o postare emoționantă

Nasrin a postat în mediul online o fotografie cu mânuța bebelușului.

„Bine ai venit pe lume, bebelus iubit si minunat!”, a scris Nasrin.

Doinița Oancea, Nicole Cherry, dar și fanii care o urmăresc în mediul online, au felicitat-o.

„Felicitari!!! Sa fiti sanatosi si fericiti!!! Felicitări dragilor!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Sa va trăiască și sa fie sănătos alături de voi!!!❤️❤️ Recuperare ușoară!😘🤗”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

Ameri Nasrin s-a căsătorit anul trecut în iulie cu bărbatul inimii sale, iar nași de cununie au fost Valentina Pelinel și Cristi Borcea.

Acum, la aproape un an de la nuntă, vedeta a devenit mamă pentru prima dată și cel mai probabil, nașii de cununie vor fi și nași de botez pentru micuțul care tocmai a venit pe lume.

Ameri Nasrin a dat vestea că va deveni mamă în luna martie

Nasrin a anunțat cu mare bucurie în luna martie a acestui an că va deveni mamă pentru prima dată. Vedeta a postat un mesaj emoționant în mediul online, iar fanii s-au bucurat nespus pentru ea și soțul ei.

”Fericire pana la cer si inapoi! O sa avem un baietel! O sa va povestesc pe story intreaga poveste, cine a stiut in tot acest timp sexul bebelusului si multe altele. Sa nu va imaginati ca a fost simplu, pentru ca a fost o intreaga aventura, o intelegeti de ce zic asta! Daaar, un lucru e cert! Acesta este momentul in care noi am aflat ca vom avea baietel! Cum ar veni, totul a fost pe bune!”, a fost mesajul scris de Ameri Nasrin pe rețelele de socializare.

