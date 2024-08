Ana Baniciu a pus pe jar imaginația fanilor după ce a apărut în cel mai sexy costum de baie, la 2 luni după naștere. Cum arată

Ana Baniciu, fosta concurentă Asia Express, a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu 2 luni. Într-un timp atât de scurt, cântăreața a reușit să-și recapete silueta de dinainte de sarcină.

Ana Baniciu se mândrește cu silueta ei la doar 2 luni după ce a născut. Ea a adus pe lume un băiețel pe nume Aris. De atunci frumoasa cântăreță trăiește cele mai frumoase momente alături de micuțul ei și de soțul ei, Edy Kovacs.

Ana Baniciu a pus pe jar imaginația fanilor când a apărut pe Instagram în bikini

Cei doi se bucură de viața de părinte și se ajută reciproc atunci când vine vorba de Aris. Băiețelul îi seamănă Anei foarte mult, având niște ochi albaștri superbi, ca ai mamei sale.

Ana Baniciu e foarte mândră de fiul ei și îi face aproape zilnic poze cu ținutele pe care I le alege și le postează pe contul ei de Instagram.

Vedeta a vorbit de mai multe ori pe Insta Stoy despre faptul că, deși viața de proaspătă mămică o ține ocupată, iar Aris are mereu nevoie de ea, artista reușește să își facă timp și pentru ea.

Fie că se machiază și se aranjează pentru a se simți mai frumoasă, fie că stă la plajă, Ana a mărturisit că este foarte norocoasă pentru că primește tot ajutorul soțului ei. În urmă cu puțin timp, vedeta a avut parte de câteva ore de relaxare pe plajă și a reușit chiar să își facă și o scurtă ședință foto.

Ceea ce a fost neașteptat pentru fanii Anei Baniciu este că vedeta a ales să poarte un costum de baie extrem de sexy, care i-a pus formele în valoare.

Fiind conștientă de atuurile sale fizice și mândră de faptul că a reușit să își recapete silueta pe care o avea înainte de sarcină, Ana a pozat dezinhibată cu posteriorul la cameră, arătându-și formele perfecte.

Cu un abdomen complet plat, frumoasa artistă a demonstrat că se poate să slăbească într-un timp atât de scurt. În urmă cu mai mult timp, Ana a recunoscut că o ajută foarte mult și metabolismul pentru că toată viața a reușit să se mențină slabă.

Ana Baniciu spunea, la începutul sarcinii, că are în plan să își aducă fiul pe lume pe cale naturală. Însă, lucrurile s-au schimbat pe parcurs. După consultarea medicului, vedeta a primit vestea că bebelușul său avea cordonul ombilical înfășurat în jurul gâtului, ceea ce ar fi reprezentat un risc în timpul nașterii naturale. Prin urmare, ea a fost de acord să nască prin cezariană.

Artista a ținut să precizeze că operația de ceraziană prin care a trecut nu a fost deloc una dificilă și chiar s-a recuperat rapid.

„Cezariana chiar nu am simțit-o. V-am spus că tolerez foarte bine durerea, în general, dar nu am simțit-o, probabil și pentru faptul că m-am concentrat foarte mult pe bebeluș și nu a mai contat persoana mea și durerile mele și cezariana mea. De alăptat nu mai alăptez exclusiv, pentru că nu mai am suficient lapte, dar alăptez în continuare”, a mai spus Ana Baniciu, potrivit Spynews.