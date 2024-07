Ce a obligat-o soacra pe Ana Baniciu să facă după ce a născut. Artista a primit o directivă clară de la mama lui Edy Kovacs

Ana Baniciu a dezvăluit ce a obligat-o soacra ei să facă după ce l-a adus pe lume pe Aris, fiul său și al lui Edy Kovacs.

Ana Baniciu a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu mai bine de o lună. Artista a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, pe nume Aris.

Recent, artista a vorbit despre viața de mămică și a oferit mai multe detalii despre naștere. Ana Baniciu a dezvăluit și lucrul pe care soacra ei, mama lui Edy Kovacs, a obligat-o să îl facă imediat după ce l-a adus pe lume pe copil.

Ce a obligat-o soacra pe Ana Baniciu sa facă după ce a născut

În data de 4 iunie 2024, Ana Baniciu și Edy Kovacs au devenit părinți pentru prima dată.

Artista nu mai este la fel de activă în mediul online ca înainte, dar, de curând, a povestit despre provocările vieții de mămică, dar și despre cum a reușit a reușit să scape de kilogramele acumulate în timpul sarcinii.

Un urmăritor a vrut să știe dacă a purtat un corset post-parfum, fiind indicat pentru nașterea prin cezariană. Ana Baniciu a răspuns că a purtat un astfel de corset, pentru că soacra ei a obligat-o.

„Am purtat corset după naștere, pentru că soacra mea m-a obligat să fac asta, recunosc. Nu îmi place deloc, mai ales că începuse și căldura”, a transmis Ana Baniciu, citată de Spynews.

Ana Baniciu spunea, la începutul sarcinii, că are în plan să își aducă fiul pe lume pe cale naturală. Însă, lucrurile s-au schimbat pe parcurs. După consultarea medicului, vedeta a primit vestea că bebelușul său avea cordonul ombilical înfășurat în jurul gâtului, ceea ce ar fi reprezentat un risc în timpul nașterii naturale. Prin urmare, ea a fost de acord să nască prin cezariană.

Artista a ținut să precizeze că operația de ceraziană prin care a trecut nu a fost deloc una dificilă și chiar s-a recuperat rapid.

„Cezariana chiar nu am simțit-o. V-am spus că tolerez foarte bine durerea, în general, dar nu am simțit-o, probabil și pentru faptul că m-am concentrat foarte mult pe bebeluș și nu a mai contat persoana mea și durerile mele și cezariana mea. De alăptat nu mai alăptez exclusiv, pentru că nu mai am suficient lapte, dar alăptez în continuare”, a mai spus Ana Baniciu, potrivit Spynews.

Cât de frumoasă este soacra Anei Baniciu. Edy Kovacs are o mamă superbă

Soacra Anei Banciu este destul de activă în mediul online, iar de pe contul personal de Instagram nu lipsesc pozele alături de nora ei. La începutul anului 2024, mama lui Edy Kovacs a postat o imagine înduioșătoare alături de artista îmbrăcată în rochie de mireasă.

Se pare că doamna Carmelia Lia Kovacs le-a fost alături celor doi miri în ziua cea mare. Aceasta a îmbrăcat o rochie lungă și mulată din paiete, care i-a scos în evidență cele mai frumoase trăsături.

Din imaginile pe care le postează doamna Carmelia Lia Kovacs în mediul online se poate observa faptul că aceasta este o familistă convinsă. Cele mai multe poze de pe contul de Instagram sunt cu familia.