Ana De Armas, accident vestimentar la lansarea filmului James Bond, „No Time to Die”. Ce au surprins paparazzi

Ana De Armas s-a afișat la lansarea filmului James Bond într-o rochie superbă, însă i-a jucat feste chiar atunci când toți ochii erau ațintiți asupra sa. Paparazzi au surprins chiar momentul când breteaua i-a căzut, iar detaliile au fost surprinse în toată splendoarea.

Ultimul film „James Bond” cu Daniel Craig în rolul Agentului 007 a avut premiera mondială marţi seară, la Londra, în prezenţa ducilor de Cambridge, Kate Middleton şi a prinţului Charles, precum şi a numeroase staruri, între care Rami Malek, Ana de Armas şi Billie Eilish.

Ana De Armas, accidentul vestimentar care a dus-o pe prima pagină a tabloidelor

Printre multe vedete de top s-a numărat și actrița de origine spaniolă Ana De Armas, îmbrăcată într-o rochie splendidă, dar care i-a dat bătăi de cap.

Fotografiată de paparazzi încă de când a ieșit din mașină, aceștia au surprins în toată splendoarea accidentul vestimentar. Actriței i se vede sânul, iar ea pare că nu a observat acest lucru.

Aceasta face spectacol cu formele sale voluptoase și a fost fotografiată din toate unghiurile.

Aceasta este conștientă de avantajele sale de seducție pe care care le are asupra bărbaților și nu ezită să le folosească în orice apariție, mai ales că pentru vârsta ei arată incredibil de bine. Însă, acum a ajuns în atenția tabloidelor din cauză că rochia a lăsat la vedere mai mult decât era în plan. Imaginile pot fi văzute în Galeria Foto.

Premieră regală pentru ultimul film „James Bond” cu Daniel Craig: „Sunt extrem de mândru, dar e momentul să merg mai departe”

Evenimentul de la Royal Albert Hall a avut loc 18 luni mai târziu decât dusese stabilit iniţial, din cauza pandemiei.

„No Time to Die” este al 25-lea lungmetraj din franciză şi al cincilea cu Daniel Craig în rol principal.

El a declarat pentru BBC Radio 5 că rolul a fost „incredibil de important pentru cinema şi istorie şi greutatea asta a fost pe umerii mei un timp. Am fost incredibil de norocos. Sunt extrem de mândru, dar e momentul să merg mai departe”.

Lungmetrajul va rula în cinematografele din Europa începând din 30 septembrie. În Statele Unite, el va fi lansat pe 8 octombrie.

Două generaţii din familia regală au venit la premieră. Ducilor de Cambridge li s-au alăturat prinţul Charles şi Camila Parker-Bowles, ducesa de Cornwall. Actriţa Naomie Harris, care interpretează rolul Moneypenny pentru a treia oară, a spus că a fost „o seară emoţionantă” tocmai pentru că este ultimul „James Bond” al lui Craig.

„Sper să atragă oamenii înapoi în cinematografe”, a spus Harris. Proiecţia pentru weekendul de debut, la nivel internaţional, este de 90 de milioane de dolari, potrivit Variety. Actriţa Lashana Lynch s-a alăturat acum distribuţiei, în rolul noului agent secret Nomi, şi a spus că introducerea acestui personaj este un pas înainte pentru franciza controlată de Barbara Broccoli şi Michael J. Wilson.

Broccoli a declarat anterior galei că discuţiile legat de succesorul lui Craig vor începe anul viitor.

Biletele pentru proiecţiile „No Time to Die” au fost puse în vânzare în urmă cu o săptămână, iar în Marea Britanie au fost vândute, până luni, peste 175.000, notează news.ro.

Producţia „Nu e vreme de murit/ No Time to Die” cu buget de 200 de milioane de dolari este regizată de Cary Joji Fukunaga. Din distribuţie fac parte Rami Malek, Lashana Lynch, Léa Seydoux, Ana de Armas, Ben Whishaw şi Christoph Waltz.

Acţiunea din „No Time to Die” are loc după cinci ani de la evenimentele din „Spectre”, când Bond a decis să lase în urmă viaţa de agent secret şi să se bucure de libertate în Jamaica. Liniştea lui nu a durat însă foarte mult, pentru că vechiul lui prieten din CIA, Felix Leiter, are nevoie de serviciile lui. Aşa ajunge pe urmele unui infractor misterios care are pe mâini o nouă şi foarte periculoasă tehnologie.

