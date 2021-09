Emma Răducanu, apariție spectaculoasă în fața Familiei Regale Britanice la premiera noului film James Bond - "No Time to Die"

Emma Răducanu a avut o apariție elegantă la premiera filmului "No Time to Die". De asemenea, sportiva a bifat astfel de apariții în care a atras toate privirile și la celelalte evenimente unde a mers recent, cum ar fi Săptămâna Modei de la Londra sau Met Gala 2021.

Emma Răducanu, apariție rafinată la premiera filmului "No Time to Die"

Emma Răducanu, câștigătoarea US Open 2021 și noua senzație a tenisului britanic, a fost printre vedetele și personalitățile invitate la premiera filmului "No Time to Die".

Sportiva a ales pentru acest eveniment important o rochie lungă și argintie, cu detalii strălucitoare. Coafura ei a fost extrem de simplă, așa cum a ales să o poarte și la celelalte evenimente cu covor roșu. Sportiva a avut o cărare pe mijloc, iar spre vârfuri a fost ușor ondulat. Machiajul ei a fost foarte natural și discret.

De asemenea, așa cum obișnuiește, britanica, al cărei tată este român și mama este chinezoaică, a zâmbit încontinuu, spre bucuria fotografilor oficiali ai evenimentului.

Pe lângă tenismena de 18 ani, au fost prezenți la Sala Regală Albert din Londra și Kate Middleton, Prințul William, însoțiți de Prințul Charles și de soția acestuia, Camilla, Ducesa de Cornwall. Kate Middleton i-a fermecat și ea pe toți datorită rochiei ei superbe.

Emma Răducanu, locul 22 WTA, va fi prezentă la turneul WTA 250 din Cluj Napoca, alături de Simona Halep, locul 15 WTA, Elise Mertens şi Paula Badosa, au anunţat organizatorii. Partidele se vor juca între 23 şi 31 octombrie 2021 la Sala Polivalentă a orașului. Transylvania Open va fi ultima competiţie înintea Turneului Campioanelor.

Iată ce a declarat Emma Răducanu: "Sunt extrem de încântată să joc la Transylvania Open, în faţa fanilor români. Tatăl meu este din România, aşa că să particip pentru prima dată la o competiţie WTA în ţara în care s-a născut este un moment special şi abia aştept să ajung la Cluj", a transmis aceasta, potrivit organizatorilor, conform news.ro.

"Avem un tablou foarte puternic, iar competiţia se anunţă a fi una strânsă! Vom vedea cu siguranţă nişte meciuri memorabile. Sincer, la câte nume importante vor veni la Cluj, turneul din octombrie este unul de calibrul turneelor WTA 500. Orice organizator de turneu şi-ar dori să le aibă pe tablou pe Simona Halep şi Emma Răducanu, iar publicul din România va avea o şansă unică de a le vedea pe teren", a declarat Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open WTA 250, arată aceeași sursă menționată mai sus.

