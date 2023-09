Ana Geoană, dans într-un cadru de lux cu tatal sau, politicianul Mircea Geoană. Imagini nemaivăzute de la nunta de milioane

Ana Geoană, s-a căsătorit cu un multimilionar din SUA. Personalități de seamă au luat parte la nunta lor de câteva milioane de euro. Recent a postat mai multe imagini din cadrul evenimentului fastuos, inclusiv de la dansul cu tatăl său, într-un decor de lux.

Ana Geoană este stabilită în America, în Los Angeles de mulți ani și deja și-a clădit o viață acolo. Tânăra are un job care îi place foarte mult, dar tot acolo și-a găsit și jumătatea. Fiica lui Mircea Geoană trăiește o poveste frumoasă de iubire, iar în luna martie a anului 2022, ea a fost cerută în căsătorie de Garrett, cetățean american.

În data de 27 august au făcut o nuntă de bogătași, plătită de familia bărbatului. Au scos din buzunar câteva milioane de euro pentru o petrecere care a durat trei zile în Veneția și a fost închiriat unul dintre cele mai scumpe hoteluri.

Imagini cu momentul în care Mircea Goană dansează cu fiica sa, mireasă, în ziua nunții

Ana Geoană a strălucit în ziua nunții. Prezența sa a fost o lecție despre stil, la fel și cea a mirelui. Ambii au ales ținute extrem de elegante, sofisticate în detalii, însă nimic “țipător”. Una dintre cele mai solare prezența a fost, desigur, politicianul Mircea Geoană, care într-un costum extrem de elegant și-a luat fiica la braț pentru un dans special.

Ana Geoană a strălucit în cea mai frumoasă zi din viața sa, în timp ce proaspătul ei soț, Garrett Cayton, a dansat românește, dovadă că s-a îndrăgostit iremediabil nu doar de fiica secretarului general adjunct al NATO, ci și de România.

”Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, dezvăluia Ana Maria, scrie CanCan.ro.

