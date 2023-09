Fiica lui Mircea Geoană și soțul ei, un miliardar din America, și-au jurat credință unul altuia, dar mai ales s-au distrat pe cinste la petrecerea de nuntă.

Ana Geoană a strălucit în cea mai frumoasă zi din viața sa, în timp ce proaspătul ei soț, Garrett Cayton, a dansat românește, dovadă că s-a îndrăgostit iremediabil nu doar de fiica secretarului general adjunct al NATO, ci și de România.

Citește și: Mircea Geoană, dezvăluiri despre întâlnirea cu Vladimir Putin. Ce nemulțumire avea despre România, cu mai mulți ani în urmă

Proaspătul soț al fiicei lui Mircea Geoană, dat în vileag la propria nuntă! Ce a făcut miliardarul cu steagul României

Ana Geoană și Garret au avut o nuntă de vis, dar și o petrecere de pomină în Veneția, unde s-au distrat până în zori alături de familie și prieteni apropiați. La marele eveniment de lux au luat parte nici mai mult, nici mai puțin de 380 de invitați.

Conform Cancan, cel mai bine s-a simțit însuși mirele, miliardarul american Garret Cayton, care a dansat pe muzică românească și aromânească, apoi, la un moment dat, a fluturat chiar steagul României, fiind profund impresionat de țara noastră. Mai mult, americanul și-ar fi depus deja și actele pentru a obține cetățenia română, mai scrie Cancan.ro, unde a publicat mai multe imagini de la party.

Ana Maria și Garrett s-au logodit în urmă cu un an, iar petrecerea a avut loc la Palatul Mogoșoaia, de prin împrejurimile Bucureștiului. La acea vreme, fiica lui Mircea Geoană povestea că atât ea, cât și jumătatea sa și-au ales Veneția, ca destinație pentru petrecerea de nuntă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată și cu ce se ocupă fiica lui Mircea Geoană. Ana Geoană s-a mutat din România și are o carieră de succes peste Ocean

Oaspeții au fost invitați la un hotel de lux din Piața de Pește de la Rialto, unde au servit atât meniuri fine, cât și tradiționale românești.

”Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, dezvăluia Ana Maria, mai scrie sursa citată anterior.

Ana și soțul ei miliardar s-au cunoscut acum șase ani, pe vremea când studia la facultate. Fiica lui Mircea Geoană s-a stabilit de mult timp în Los Angeles, profesând ca life coach și nutriționist, însă nu a uitat de cei dragi de pe meleagurile natale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După logodnă, miliardarul american mărturisea cât de fascinat se simte de România, având cuvinte de laudă la adresa țării noastre.

“De astăzi, România este și țara mea. Vreau să o fac pe Ana fericită, pe părinții noștri mândri și sunt fericit că-i voi putea oferi Anei nunta visurilor noastre”, declara Garrett pentru GÂNDUL.RO, la scurt timp după logodna cu fiica lui Mircea Geoană.

Se pare că familia tânărului este una dintre cele mai influente din America și cunoscute pentru activitatea filantropică și donațiile uriașe cauzelor umanitare și spitalelor, notează aceeași sursă.