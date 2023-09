Ana Maria Orozco, actrița care a dat viață protagonistei din Betty cea urâtă, revine pe micile ecrane. Cum arată la 50 de ani

Ana Maria Orozco este actrița de origine columbiană care a impresionat o lume întreagă cu rolul din "Betty cea urâtă". Transformarea acesteia din serial i-a uimit pe toți, iar mulți dintre cei care au admirat-o atunci încă se mai întreabă ce mai face și cum mai arată.

Betty cea urâtă revine pe micile ecrane după mai bine de două decenii. Actorii nu contenesc să-și exprime entuziasmul de a se fi reunit pentru continuarea acestui proiect.

Nici fanii serialului nu se lasă mai prejos, aceștia fiind foarte activi pe conturile de socializare ale actorilor, arătându-și nerăbdarea și entuziasmul pentru a-i revedea.

Ana Maria Orozco a moștenit talentul de la părinții ei, tatăl acesteia fiind actorul Luis Fernando Orozco, iar mama ei Carmenza Aristizabal, prezentatoare radio. Deși aparițiile televizate din ultimii ani au fost din ce în ce mai rare, actrița dedicându-se teatrului, Ana Maria revine în lumina reflectoarelor datorită unei continuări a emblematicei telenovelei Betty cea urâtă.

Cum arată Ana maria Orozco, "Betty cea urâtă", la vârsta de 50 de ani

Actrița este foarte reținută în ceea ce privește viața personală, însă întotdeauna își întâmpină fanii cu un zâmbet de neuitat. Ea a strâns o comunitate impresionantă pe rețelele de socializare, unde îi ține la curent cu fiecare proiect profesional.

Ana Maria a împlinit 50 de ani, însă trecerea timpului nu pare că a afectat-o prea mult. Delicatețea și frumusețea naturală a actriței sunt încă foarte vizibile. Ea are o frumusețe atemporală, iar zâmbetul nu îi poate fi confundat.

Conform unei surse, rolul din Betty cea urâtă i-a adus faima peste noapte. Ana Maria Orozco a avut nevoie de trei ani de pauză de la viața publică pentru a-și reveni după succesul uriaș al telenovelei. Viața acesteia s-a schimbat complet odată cu cea a personajului pe care l-a interpretat.

Telespectatorii nu bănuiau că sub hainele demodate și coafura respingătoare a potagonistei se găsește o frumusețe deosebită ca a vedetei.

„A fost totul foarte intens și tot ce este în exces se transformă în ceva rău. A fost un pic copleșitor, dar am putut să mă opresc și să-mi ofer timp. Nu aveam nimic de ascuns, dar mi s-a părut dificil. Am fost tot timpul mai rușinoasă și îmi plăcea să stau la adăpost. Asta am simțit și mi s-a părut mai important să mă dedic familiei mele”, a dezvăluit actrița.

În 2020, actrița s-a reîntors pe micile ecrane cu un rol în producția Perdida.

Cu cine a fost căsătorită Ana Maria Orozco. Este imposibil ca fanii telenovelei să nu-l recunoască pe primul ei soț

Un lucru mai puțin cunoscut pentru telespectatori este faptul că Ana Maria Orozco a fost căsătorită de două ori. Prima dată, în 1999, cu actorul Julián Arango (nimeni altul decât cel care i-a dat viață personajului Hugo Lombardi în Betty cea urâtă), mariajul lor terminându-se după zece luni. Și a doua oară cu muzicianul argentinian Martin Quaglia, din 2004 până în 2012. Împreună cu acesta are două fiice, Lucrecia și Mia.

Actrița este foarte atașată de fiicele sale. Ea le susține pasiunile, Lucrecia, fiica cea mare, fiind interesată de muzică.