Ana Morodan, în lacrimi în primul interviu de după accident: „Nu cred că sunt primul om care a condus sub efectul unor substanțe”

Ana Morodan a fost pusă la zid după incidentul cu poliția din luna martie și face tot posibilul pentru a-și recâștiga credibilitatea. Contesa Digitală, așa cum mai este cunoscută, spune că îi pare rău pentru toată situația creată și drept urmare, vrea să ajute afacerile mici să crească. De o săptămână, Ana Morodan promovează pe conturile sale de social media afaceri mici pentru a le ajuta să se dezvolte.

Totodată, acum, la o lună de la incident, Ana Morodan vorbește pentru prima dată în fața camerelor de filmat despre una dintre cele mai grele zile din viața sa.

Ana Morodan, prima apariție televizată de la incidentul cu poliția: „Când eşti persoană publică, îţi asumi şi gloria, şi îţi asumi şi căderea”

După ce s-au mai limpezit apele și hate-ul din mediul online s-a mai diminuat, Ana Morodan a decis să vorbească deschis despre una dintre cele mai negre perioade din viața sa.

Cu ochii plini de lacrimi, Ana Morodan a mărturisit că a fost aspru criticată, însă este conștientă că celebritatea vine la pachet și cu astfel de situații care pot scăpa de sub control. În emisiunea Acces Direct de la Antena Stars, Ana Morodan vorbește pentru prima dată despre ziua în care a fost prinsă la volan sub influența unor substanțe psihotice.

„Când clachezi şi eşti persoană publică ţi-o iei public de la toată lumea. Nu cred că sunt primul om care a condus la volan sub efectul unor substanţe, dar sunt o persoană publică care a făcut asta. Când eşti persoană publică, îţi asumi şi gloria, şi îţi asumi şi căderea sau oprobiul public”, a spus Ana Morodan, în exclusivitate, potrivit Spynews.

În continuare, Ana Morodan a mai spus că oricum și-ar fi cerut scuze, nu ar fi contat pentru persoanele pe care le-a dezamăgit.

„Ce să mai zic: 'nu am făcut asta, nu am vrut, îmi pare rău'. Nu cred că mai contează pentru nimeni, pentru că oamenii sunt foarte furioşi şi au nevoie de cineva în care să dea. Şi când se crează o situaţie de genul acesta, mai ales când eu am greşit, cred că e ok, e în regulă”, a mai zis ea în interviul care va fi difuzat la Acces Direct de la ora 16:00.

Ce a făcut Ana Morodan cât timp a lipsit din mediul online

După accidentul care i-a adus o anchetă sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, Ana Morodan a dispărut pentru o vreme din mediul online pentru a-și pune ordine în gânduri. Vedeta a stat departe de rețelele de socializare, a mers la terapie și s-a gândit ce ar putea face pentru a îndrepta lucrurile.

„In ultimele saptamani am primit cele mai bune lectii de la viata. Am primit noroc cu carul, gesturi frumoase, ganduri si vorbe minunate. Am primit dragostea familiei mele de prieteni, cand nu credeam ca e posibil sa ai asa ceva fara legaturi de sange. Am primit o retea invizibila de oameni care au avut grija de mine, am primit critici sanatoase, sfaturi blande si increderea ca oamenii sunt buni. Pana ma fac bine, decid ce vreau sa fac si adun energie si cap de planuri si constructie buna si frumoasa, va dau si eu ce pot acum: un wall de media sociala”, este o parte din mesajul scris de Ana Morodan când a revenit în online.

