Imagini virale cu Ana Morodan în timp ce este oprită de poliție. Cum se apără ea după ce a petrecut o noapte în arest

Ana Morodan a fost oprită ieri în trafic după ce, inițial, a provocat un accident rutier. Contesa Digitală, așa cum mai este ea cunoscută în spațiul public, a fost oprită pe o stradă din sectorul 1 al Capitalei după ce un șofer a sesizat că influencerița ar fi avut un comportament ciudat în trafic.

În mediul online au și apărut mai multe imagini cu Ana Morodan care este trasă pe dreapta și sfătuită să se liniștească. Ulterior, un filmuleț în care Ana Morodan este oprită de oamenii legii în intersecția Charles de Gaulle, a devenit viral. În imagini, se poate observa cum Ana Morodan se oprește în mijlocul intersecției și este condusă de polițiștii de la rutieră către mașină.

Ana Morodan a primit trei dosare penale, în mai puțin de 12 ore. Unul pentru că nu a oprit la semnalele poliștilor, unul pentru că a fost prinsă beată și drogată la volan, iar al treilea pentru că, deși avea permisul suspendat, a continuat să conducă. Contesa Digitală și-a petrecut o noapte în arestul poliției, iar în urma anchetei, aceasta s-a ales cu control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Ieșită din arestul poliției, Ana Morodan a oferit și primele declarații.

„Nu am consumat droguri. Iau medicamente care se numesc somnifere și sunt pe rețetă. Într-adevăr am făcut o greșeală și am condus fără carnet. Legat de droguri, eu nu am consumat și nu folosesc, am o rețetă de la medic care conține benzodiazepine, vă rog să nu mai scrieți lucruri neadevărate”, se apără ea.

Ana Morodan a fost oprită în trafic de două ori miercuri seară, la interval de câteva ore, iar în urma primului incident i-a fost reținut permisul auto. Prima dată, a fost oprită în trafic în jurul orei 16.00, iar a doua oară, în jurul orei 22.00, notează HotNews. Contesa Digitală a negat vehement că ar fi condus băută sau sub influența drogurilor, susținând că „singura greșeală” a fost că a condus cu permisul suspendat.

Ulterior, Ana Morodan a revenit și cu un mesaj în mediul online prin care își cere iertare de la cei pe care i-a dezamăgit și spune că a fost mult prea dur criticată.

În secțiunea de comentarii și-au arătat compsiunea și înțelegerea mai multe vedete de la noi, dar și fani.

„Ti-ai riscat viata ta si a altora. You fucked up very bad, asa e. Sunt convinsa ca mai tare decat te judeca si jigneste lumea te doare doar propria vinovatie. Mai departe, doar oamenii cu lumina pot avea o vorba blanda cu tine. Eu sunt aici”, a scris Aluziva, „Toti cei care sunt OAMENI inteleg greseala,regretul si slabiciunea! De ei ai tu nevoie si ei sunt aici”, a scris și Ileana Badiu.

