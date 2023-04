Ce spune Adrian Teleșpan despre cazul Anei Morodan: „Mi-aș dori ca oamenii să fie mai conștienți”. Cei doi au fost buni prieteni

Ana Morodan a ținut primele pagini ale ziarelor săptămâna trecută când a fost oprită de poliție pentru că ar fi lovit o mașină. Ulterior s-a depistat că influencerița ar fi condus sub influența băuturilor alcoolie și a substanțelor psihotice. S-a creat un adevărat scandal mediatic și „Contesa Digitală” a fost pusă la zis pentru faptele sale, iar de ceva timp nu a mai apărut în mediul online.

Adrian Teleșpan o apără pe Ana Morodan: „Părerea mea despre ea rămâne la fel de bună”

Contactat de Cancan.ro pentru a comenta acest subiect, Adrian Teleșapn a fost diplomat în declarații. Cu toate că cei doi nu au mai păstrat legătura și a recunoscut chiar el că au vorbit mai rar în ultima vreme, Adrian Teleșapan a preferat să nu comenteze prea mult pe marginea acestui subiect.

„Ana este un om minunat. E o persoană care, ca noi toți, are probleme și fiecare încearcă să și le rezolve cum poate. Dar părerea mea despre ea rămâne la fel de bună. Ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână nu mi-o schimbă cu nimic. Mi-aș dori ca oamenii să fie mai conștienți și să nu se urce beți la volan. E tot ce aleg să comentez pe marginea acestui subiect”, a spus Adrian Teleșpan despre situația prin care trece Ana Morodan.

În continuare, Adrian Teleșpan a mai declarat că nu i se pare o soluție ca Ana Morodan să fie pusă la zid, așa cum s-a întâmplat. Cel mai probabil, el a făcut referire și la postarea Constesei Digitale, prin care ea făcea referire la triburile africane care îmbrățișau omul care greșea.

„Știu pe propria mea piele că nu am învățat când am fost certat, când mi s-a spus că ar fi mai bine să faci ceva anume. Dar am învățat din propriile greșeli. Cu siguranță, nu cred că un om care greșește trebuie certat. Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat cu Ana în ultima vreme, mi-e ușor să înțeleg situația. Dar mi se pare de bun simț să nu comentez, având în vedere și că noi vorbim mai puțin în ultima vreme. Nu știu ce s-a mai întâmplat în viața ei, prin ce fel de evenimente a mai trecut, ce fel de experiențe a mai avut”, a declarat Adrian Teleșpan pentru sursa citată mai sus.

Cum comentează fostul prieten al Anei Morodan situația ei: „Nu consider că vreun gest făcut te definește”

Ana Morodan le-a declarat jurnaliștilor că substanța pe care ea o consumase înainte de a se urca la volan era un somnifer prescris de medici. Astfel, Adrian Teleșpan a adus în discuție și o serie de situații în care vedete celebre s-au confruntat cu anxietatea și depresia, boli despre care Ana Moroan nu s-a ferit niciodată să vorbească.

„De la Asia Express au trecut mai bine de trei ani, iar în această perioadă se pot întâmpla multe cu mintea unui om. Asta pot să vă spun din proprie experiență. Îl avem pe Mickael Jackson, care poate nu a știut să gestioneze celebritatea. Îl avem pe Robie Williams, care s-a sinucis și poate nu a știut să gestioneze celebritatea. Nu cred că celebritatea e un factor. Cred, însă, că te poate perturba. Dar depinde de la om la om.

Suntem într-un punct al speciei noastre în care toată lumea înnebunește. Nu cunosc pe cineva zdravăn la cap. Chiar mi-ar plăcea să cunosc pe cineva ca să mă duc și să mă inspir și eu un pic. Nu consider că vreun gest făcut te definește sau trebuie condamnat. Toate pornesc de la faptul că părinții ne pedepsesc pentru greșeli. Cred că ar trebui să ne oprim în a ne pedepsi unii pe alții pentru greșelile făcute. Cu siguranță vom fi o planetă mai fericită”, a adăugat acesta.

Reamintim că Ana Morodan a fost plasată sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Imediat după ce a aflat decizia, Contesa Digitală a transmis un mesaj pentru urmăritorii ei, invocând că a fost mult prea mult criticată.

