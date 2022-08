Anamaria Prodan, imaginea prin care confirmă că iubește din nou. Cine este Ibrahim Ashary, presupusul iubit al sexy impresarei

În ultima perioadă pe conturile din mediul online ale Anamariei Prodan au apărut tot mai multe imagini cu un bărbat misterios. Sexy impresara s-a pozat în ipostaze romantice alături de un bărbat de naționalitate arabă, iar cea mai recentă imagine în care apar cei doi a stârnit cotroverse și i-a făcut pe mulți să se intrebe dacă nu cumva astfel confirmă relația cu noul ei iubit.

Cine este Ibrahim Ashary, bărbatul alături de care se pozează Anamaria Prodan

În ultima perioadă pare că scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-a mai liniștit, în timp ce fiecare își vede de viață. Laurențiu Reghecampf trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Corina Caciuc și au devenit de curând părinți, iar Anamaria Prodan pare că iubește din nou.

Imaginile de pe rețelele ei de socializare stau martore fericirii acesteia. Impresara a postat mai multe imagini în care apare alături de un bărbat misterios în brașele căruia și-a găsit liniștea, după despărțirea de fostul soț.

În cea mai recentă fotografie, cei doi se țin de mână și par mai fericiți ca oricând. Însă, mulți s-au întrebat cine este bărbatul misterios.

Ei bine, potrivit etichetărilor de pe Instagram, numele lui este Ibrahim Ashary. Bărbatul de origine arabă este unul dintre cei mai cunoscuți medici chirurgi din Dubai, acolo unde își desfășoară activitatea, transmite Spynews.ro.

Ibrahim Ashary este specializat în chirurgie plastică și este cunoscut mai ales pentru intervențiile de tip rinoplastie și lifting facial. De asemenea, acesta a dezvoltat o nouă tehnică, ce îi poartă numele, "Ashary Thread Lift Technique" - o soluție de înfrumusețare care face înconjurul lumii.

Deși impresara s-a pozat, după despărțirea de Laurențiu Reghecampf, la brațul mai multor bărbați, în cele mai recente imagini aceasta apare cu zâmbetul până la urechi, iar fericirea i se citește pe chip.

Cum se înțeleg acum Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan

Anamaria Reghecampf și Laurențiu Reghecampf sunt în plin proces de divorț și după o perioadă tumultoasă plină de săgeți aruncate în viitorul fost soț, în mod public, acum cei doi au o comunicare bună, potrivit Libertatea.

Deși Laurențiu Reghecampf și-a refăcut viața și are deja un copil cu noua iubită, Anamaria Prodan precizează că vorbește zilnic cu fostul partener de viață.

Pe de altă parte, aceasta a mai spus că ea vorbește frumos cu copiii ei despre Laurențiu și că doar Bebe încă este supărat pe tatăl său.

„El știe unde este astăzi, fără Anamaria Prodan, cu o domnișoară cunoscută prin oraș. Mi-aș dori să fie fericit, cred că asta e cel mai important. Ce avem de reglat o să reglăm noi între noi”, a declarat ea.

Totodată, Anamaria Prodan a precizat că încă nu reușește să înțeleagă cum s-a ajuns în această situație.

„Laur a fost un bărbat foarte mândru. Să fie fericit, dar cred că e doar o iluzie optică și, la cum îl știu eu, și îl știu foarte bine, suferă tare în el. La fel suferim și noi, am construit ceva împreună și nu o să îmi explic niciodată de ce s-a întâmplat asta, a precizat ea, potrivit sursei menționată”

„Eu cu Laurențiu comunic non stop. Vorbim despre orice, ce probleme am, ce nevoie are Bebe, ce s-a scris”.

