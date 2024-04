Anamaria Prodan i-a cumpărat fiicei sale încă un bolid de lux în valoare de 140 000 de euro. Sarah a primit 4 mașini de la mama sa

Anamaria Prodan i-a făcut o nouă surpriză fiicei sale, achiziționând un nou bolid de lux! Iată cum arată frumoasa mașină și cum a reacționat Sarah când a văzut-o.

Impresara și-a uimit atât fiica, cât și fanii din nou! Anamari Prodan s-a decis să îi facă un nou cadou fiicei sale, Sarah, care să îi aducă zâmbetul pe buze cu siguranță.

Astfel, Anamaria Prodan s-a interesat de un bolid de lux care să i se potrivească fiicei sale și care să îi asigure un confort incontestabil.

Iată ce mașină i-a făcut impresara cadou fiicei sale!

Anamaria Prodan i-a cumpărat fiicei sale încă un bolid de lux în valoare de 140 000 de euro

Sarah Dumitrescu Prodan este fana mașinilor cu mulți cai putere, la fel ca mama sa de altfel, și cu siguranță a fost extrem de fericită atunci când Anamaria Prodan i-a adus mașina la care alții doar visează în fața casei.

În momentul de față, Sarah este baschetbalistă la echipa Sepsi - SIC Sfântul Gheorghe, și este cunoscută pentru pasiunea ei pentru mașinile de top pe care le-a condus de-a lungul timpului.

Pentru că Sarah o slăbiciune pentru Ferrari-ul mamei sale, Anamaria Prodan s-a decis să îi cumpere o nouă mașină de lux pe care să i-o ofere cadou.

Astfel, impresara și-a uimit fiica atunci când i-a oferit un bolid de fițe marca Mercedes. Mașina este ultimul model apărut din gama GLE 400 diesel și are un cost care se ridică la suma de nu mai puțin de 140 000 de euro.

Anamaria Prodan i-a adus bolidul de lux chiar în fața vilei de la Snagov pe care l-a împodobit frumos cu o fundiță roșie, iar potrivit Click.ro, baschetbalista s-a bucurat enorm atunci când a văzut bolidul de lux.

Această mașină nu este prima pe care Sarah o primește de la mama ei, baschetbalista având alte 3 mașini extrem de scumpe primite cadou.

În urmă cu cinci ani, fiica Aneimaria Prodan a fost implicată într-un accident de circulație extrem de serios, distrugând în totalitate bolidul în valoare de 80 000 de euro pe care îl primise cu ocazia majoratului său.

„Da, chiar îmi plac maşinile. Când am terminat liceul, am primit un Porsche Cayenne alb. Nu-l mai am. Din nefericire, nu-l mai am. Am făcut un accident destul de grav. Aş investi în maşini, dar aici pot să-i dau puţin credit mamei”, a declarat Sarah Dumitrescu, la Antena Sport.

Zilele trecute, Laurențiu Reghecampf a pus-o la colț pe impresară, reproșându-i faptul că aceasta trăiește de fapt din cei 2 000 de euro pe care el este obligat să îi achite lună de lună sub formă de pensie alimentară pentru Minorul Laurențiu Reghecampf junior.

Anamaria Prodan nu s-a lăsat mai prejos de vorbele fostului său partener și a luat decizia de a cumpăra bolidul de lux pentru fiica sa, fapt care să-i demonstreze că nu este adevărat ceea ce spune.