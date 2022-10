Anamaria Prodan, imagine înduioșătoare alături de fiica ei. Cât de mult seamănă Sarah cu mama ei: „Ca două picături de apă!”

Anamaria Prodan este o mamă fericită și împlinită, iar drept dovadă stau postările din mediul online. Impresara se mândrește ori de câte ori are ocazia cu cele trei minunății din viața ei: Bebeto, Sarah și Rebecca.

Vedeta publică des imagini cu cei trei copii ai săi pe rețelele sociale, unde își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața sa. De asemenea, aceasta nu ezită să împărtășească cu urmăritorii ei toate momentele plăcute sau dificile prin care trece.

Printre cele mai apreciate fotografii ale impresarei se numără cele în care apare alături de familia sa. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că fosta parteneră a lui Laurențiu Reghecampf este o familistă convinsă.

Cum s-au lăsat fotografiate Anamaria Prodan și fiica ei, Sarah

De curând, Anamaria Prodan și-a surprins urmăritorii de pe Instagram cu o imagine înduioșătoare. Impresara a publicat o fotografie în care apare alături de fiica ei mai mică, Sarah. Cele două au acaparat atenția oamenilor din mediul online cu frumusețea lor deosebită și asemănarea izbitoare.

Ipostaza de mamă-fiică în care au fost pozate cele două a generat o mulțime de reacții pozitive și aprecieri la postare. Internauții au ținut neapărat să evidențieze faptul că Sarah îi seamănă foarte bine mamei sale.

„Eu sunt Anamaria Prodan și o ador pe bebelușa mea”, a fost descrierea pe care a folosit-o Anamaria Prodan la fotografia cu fiica ei.

Imaginea impresarei a strâns mai bine de 8 mii de like-uri și foarte multe mesaje din partea prietenilor virtuali.

„Cea mai frumoasă prietenie este într-o mamă și fiica ei!”, „Cine nu o adoră? Este de adorat și admirat ❤️”, „Ca două picături de apă!”, „Gemene! Sunteți foarte frumoase” sau „Frumoaselor”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor de pe Instagram.

Ce relație are Sarah cu mama ei, Anamaria Prodan

Sarah este fiica cea mică a Anamariei Prodan din căsnicia cu Tiberiu Dumitrescu. La cei 22 de ani, tânăra locuiește în Statele Unite ale Americii pentru a-și urma cariera pe care și-o dorește din copilărie.

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, fiica impresarei a vorbit despre viața sa de peste hotare, motivul pentru care revine de fiecare dată în România, dar și despre relația pe care o are cu mama ei.

Tânăra a povestit că legătura dintre ea și Anamaria Prodan este foarte specială, fapt pentru care se înțeleg de minune.

„Am terminat sezonul și am decis să vin acasă deoarece nu am mai fost de mult timp. Mi-a fost dor de România, de mama, de Bebe. Am avut două operații la genunchi, una în 2019 și una în 2020. N-am fost niciodată accidentată atât de grav și a fost prima dată când s-a întâmplat, dar a venit și mama, și tata. E mult mai diferită viața acolo decât aici. Acolo nu ai timp să faci nimic, în afară de ce trebuie să faci”, a mărturisit Sarah la Antena Stars.

