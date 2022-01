Anamaria Prodan, mărturisiri sincere în plin proces de divorț și "lupte" cu Laurențiu Reghecampf: "Aceasta a fost pedeapsa"

Deși trece printr-o perioadă delicată, Anamaria Prodan nu se dă din fața reflectorului. Acesta merge la numeroase filmări și vorbește despre povestea vieții sale, ba mai mult este extrem de activă pe rețelele de socializare acolo unde postează mesaje menite să lămurească anumite aspecte pe care impresara le vede necesare.

Ce decizie au luat Anamaria Prodan și copiii săi vizavi de Laurențiu Reghecampf

Acesta a postat pe Instagram o fotografie și mai multe mesaje în comentarii. Descrierea pozei este: “❤️Sunt mai puternică decât oricând ❤️”, însă doar într-un singur rând Anamaria Prodan nu spus tot ce a vrut să spună.

Acesta a continuat în comentarii cu textul: “Ce am învățat eu de la viață… Am învățat că o lumânare poate aprinde mii de lumânări. Un singur om poate schimba o generație… Mă strădui să împrăștii lumina. Am învățat că dacă lași toate căruțele să ți-o ia înainte nu vei mai putea înainta de praf… Am învățat că scopul primordial al vieții mele nu este să conduc firme, să dețin doctorate, să am vacanțe în insule exotice, ci să fiu un creion ce scrie povești pentru Dumnezeu. Am învățat că trebuie să învăț din greșelile altora. N-am timp să le fac eu pe toate! Am învățat că viața este ca marea: nu îi pasă că nu știi să înoți! Am învățat că nu doar sufletul e prețios. Ci și trupul. Dacă nu ai grijă de el la tinerețe, vei regreta amarnic mai târziu”.

Și ulterior a încheiat seria de texte cu mesajul în care anunță că întrega sa familie i-a dat block lui laurențiu Reghecampf și a luat decizia de a nu-i mai folosi numele: ”Subiectul Reghecampf a dispărut din inima ochii si sufletul familiei mele.Suntem aici pentru dumneavoastră presa și prietenii oricând eu și copiii mei demni și “proud of us” (n.r mândri de noi). Aceasta a fost pedeapsa si lecția pe care familia specimenului Reghecampf a predat o “domniei sale “, la nivel Național și internațional pentru mizeriile de o viața pe care le-a făcut fiecărei familii și fiecărui copil pe care Dumnezeu i le-a dat și de care cu atâta ușurință și golanie și a bătut joc. Pentru noi personajul REGHECAMPF este mort și din aceasta secundă nimeni din superba noastră familie NU-I MAI PRONUNȚĂ NUMELE (...) I S-A DAT BLOCK ȘI IGNORE DE CĂTRE NOI …. ANYWAY fiecare pasăre pe limba ei piere “ AMIN 🙏🙌 Anamaria , Rebecca , Sarah si Laurentiu Jr 🙌🙏💪.”

Chiar dacă se află în miezul unei situații delicate între ea și soțul său, după ce acesta a anunțat că divorțează și au apărut zvonuri că actuala iubită a antrenorului așteaptă să vină pe lume un copil, aceasta pare că radiază de fericire.

Invitată la podcastul lui Codin Maticiuc, Anamaria Prodan a vorbi deschis despre trecutul său, dar și despre relația tumultoasă pe care a avut-o alături de Laurențiu Reghecampf, din momentul în care acesta a început să aibă o viață dublă.

Deși impresara a susținut multă vreme că soțul său este "matrița bărbatului perfect" și că este un bărbat fidel, ea a mărturisit de curând că a știut despre fiecare escapadă a soțului ei, dar că e fiecare dată l-a iertat.

Impresara a dezvăluit că nu a fost niciodată o femeie geloasă care să verifice telefonul soțului ei, ba mai mult când ajungeau pe la urechea ei zonuri că acesta o înșela ea punea mâna pe telefon, îl suna și îl avertiza.

„I-a luat Dumnezeu mințile și și-a descoperit latura asta spirituală. Dacă nu avea problema asta, astăzi el era în primii 10 antrenori ai lumii. (…) Când deja sari calul cu mine, te îngrop! A trecut, sunt doi ani, sunt opt ani, de fapt, de când ne tot luptăm, ca să aibă și copilul meu un exemplu. Când aveam cea mai mare nevoie de el…

I-am spus așa «Băi, prietene… Eu încă te apăr, pentru că ești tatăl copilului meu și trebuie să rămâi în ochii copilului meu». N-a făcut Iisus pentru omenire cât am făcut eu. În același timp îl sunam și îi ziceam: «Prietene, vezi că te duci în cap. Vezi că ești deja cu apa la gură și nici noi nu mai întindem mâna după tine, că ne-am plictisit». (…) Ăsta de 8 ani de zile îi dădea ăsteia bani, îi deschidea alteia salon. Păi ce fel de bărbat ești tu? Trebuia să fii intangibil, matrița bărbatului perfect, cum te-am construit eu. Dacă nu îți făceam imaginea asta, nimeni nu dădea doi lei pe tine. (…) Gigi Becali a anunțat la televizor că avea relație cu alta. Acum mă uit în ziare și sunt stupefiată. Dă like-uri la stewardese. Eu nu i-am permis să aibă Instagram”, a mărturisit Anamaria Prodan, în podcastul lui Codin Maticiuc.

