Anamaria Prodan, plină de nervi pe stradă, în Las Vegas. Cum a pus-o la punct Bebeto: „Zici că te cerți cu umbra ta”

Anamaria Prodan a răbufnit în plină stradă, nemulțumită că trebuie să stea la coadă pentru a face turul orașului Las Vegas. Cum a reacționat Bebeto, fiul ei și al lui Laurențiu Reghecampf, atunci când impresara a vrut să-și ceară banii înapoi.

Anamaria Prodan se simte deja ca acasă în SUA, însă peste Ocean nu se poate bucura de aceleași avantaje pe care le-ar ptuea obține în țară. Recent, impresara a vizitat „orașul care nu doarme niciodată” alături de mai mulți prieteni, dar și de fiul ei, însă s-au lovit de o situație mai puțin plăcută, care a făcut-o să răbufnească.

Anamaria Prodan, criză de nervi în Las Vegas, după ce a trebuie să aștepte la coadă. Cum a reacționat Bebeto

În cel mai recent episod al reality show-ului „Prodanca. Punct și de la capăt”, fanii au putut să o urmărească pe vedetă în timpul viziei sale în SUA. Pentru că vedeta se simte deja ca acasă în La Vegas, aceasta a vrut să le facă un tur al celor mai importante obiective turistice și celor dragi, dar s-a lovit de un mic impediment.

Citește și: Cum a reacționat Anamaria Prodan când a descoperit o poză cu ea și Laurențiu Reghecampf. Imaginea cu fostul soț, ascunsă în cutie

Aceasta s-a asigurat că a cumpărat din timp biletele pentru un tur al orașului american pentru a nu mai sta la cozi. Cu toate acestea, când a ajuns la autobuzul cu pricina a dat fix peste o coadă la care se aflau zeci de oameni, ceea ce a scos-o din sărite.

Înfrigurată și nevoită să stea la coadă, Anamaria Prodan nu a mai rezista și a început să-și exprima suprarea.

„Nu înțeleg niciodată de ce trebuie să stau la coadă dacă am totul rezervat?! Dacă noi am cumpărat la 18:45, de ce să plecăm la 20:00? Dacă eu mă chinui și îmi iau totul dinainte, la o oră fixă, de ce trebuie să aștept? Nimeni nu poate să îmi explice chestia asta, căci nu are sens! Dacă eu plătesc din timp la oră fixă, vreau la acea oră”, a spus Anamaria Prodan, la Prodanca. Punct și de la capăt.

Bebeto, fiul Anamariei Prodan și a lui Laurențiu Reghecampf era și el de față și a pus-o imediat la punct pe mama lui. Deranjat de atitudinea ei, adolescentul a încercat să o calmeze atunci când aceasta voia sa meargă să ceară banii înapoi.

Citește și: Anamaria Prodan i-a uimit pe telespectatori! Ce produse românești a luat cu ea în Las Vegas: „Nu e nimic de râs”

„Noi am ajuns puțin târziu. Oamenii deja erau la coadă, de aceea ne-am pus ultimii. Erau 40, 50 de oameni în fața noastră care și ei au așteptat. Sunt în aceeași situație ca noi. Toți vor să vadă Vegasul, cum vreți și voi. Așa că așteptați”, a încercat să o calmeze Bebeto pe impresară.

„A țipat acolo, voia să se certe cu lumea. Zici că te cerți cu umbra ta. Nu are deloc răbdare. Mie îmi e rușine că filmăm și se uită oamenii cum țipă mama”, a mai declarat Laurențiu Reghecampf Jr.