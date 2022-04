Anamaria Prodan se implică în ajutorarea copiilor din Ucraina, alături de personalități marcante. Mesajul impresarei

La Universitatea Româno-Americană s-a desfășurat o conferință unde Anamaria Prodan și-a arătat sprijinul față de organizațiile care se preocupa de soarta copiilor dispăruți din Ucraina. La nici două zile de la o înfățișare importantă din viața personală, impresara își îndreaptă atenția către ajutorul pe care îl poate oferi oamenilor aflați în nevoie.

Anamaria Prodan s-a afișat în mediul online alături de personalități marcante ale României, printre care Cristina Jantea, Silvia Tabusca, Dna. Ruxandra Ion - sunt printre numele menționate de impresară în postarea sa de pe Instagram, acolo unde a ținut să facă publice imagini din momentul conferinței. Ea, alături de persoanele prezente, luptă pentru ajutorarea copiilor dați dispăruți în Ucraina.

Ce mesaj a trasmis Anamaria Prodan de la conferința la care a participat. Impresara se implică activ în ajutrarea copiilor dispăruți din Ucraina

Impresara a transmis imagini de la conferința și arată cât de implicată este în a oferi sprijin familiilor aflate în mare necaz. Alături de oameni importanți, Anamaria Prodan reprezintă România la una dintre cele mai importante conferințe care au loc. Anamaria Prodan susține ONG-urile care se preocupa de soarta copiilor dispăruți din Ucraina

Anamaria Prodan și-a arătat susținerea și compasiunea pentru soarta copiilor din Ucraina. Ea a transmis și un mesaj pe pagina sa oficială de Instagram.

“l. Raza Jafar, antreprenor in serie, fondator al Global Sustainability Network, a sosit pentru a doua oară in Romania cu misiunea de a crea un dialog comun între organizațiile cu atribuții in identificarea vulnerabilităților cu care comunitatea locală se confrunta de la începutul conflictului din Ucraina și pana in prezent. GSN aduna laolaltă membri de prestigiu din cele mai influente 90 de familii din lume care lucrează împreuna pentru implementarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU.

GSN are și membri de origine romana: Dna. Cristina Jantea, Head of Investors Relations Gulliver Investments, Dna. Prof. Dr. Silvia Tabusca, Dna. Ruxandra Ion, Ventivo Company.

Întâlnirile de cooperare au avut loc la cel mai înalt nivel, cu reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Copilului, OIM, UNHCR. Astăzi, cu sprijinul Universității Româno Americană, reprezentanți ai mediului de afaceri împreuna cu reprezentanți ai ONG-urilor direct implicate și speakeri cu experiența in probleme de securitate umană și militară precum dl. Eugen Valeriu Popa și Tinu Croitoru au dezbătut problema copiilor dispăruți din Ucraina și a tehnologiilor care pot ajuta identificarea persoanelor lipsa. Exista un precedent de succes implementat de GSN in Africa, unde cu ajutorul acestei tehnologii pe care vor sa o pună la dispoziția Guvernului Romaniei au fost identificați 3000 de copii dispăruți”, a scris distinsa Anamaria Prodan.

