Fiica Anamariei Prodan, Sarah, a început să plângă la tribunal. Toți s-au îmbrăcat în negru la divorțul impresarei de Reghecampf

Luni, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au întâlnit la judecătoria Buftea pentru a începe deja actele de divorț. Impresara și copiii săi au ajuns prima dată și au dat declarații presei. Vizibil abătut, Sarah s-a exprimat cu greu în ceea ce îl privește pe Laurențiu Reghecampf, în timp ce Anamaria Prodan a dat dovadă de foarte mult curaj și putere în fața situațiile delicate în care se află.

La scurt timp și-a făcut apariția și antrenorul Universității Craiova, care zâmbitor a coborât din mașină și a refuzat jurnaliștii. Impresara a remarcat că nici nu a trecut să-și salute copiii, el trecând glonț pentru a intra în clădire.

”Nu și-a salutat copiii, nu i-a atins, nu s-a uitat la ei nici după un an! Asta cel mai urat lucru de pe pământ! Și doi la mâna, așa cum este el și ce a făcut din viață lui și din viață tuturor, refuză să meargă la notar! Nu vrea să mergem frumos să închidem, să nu știe vântul și pământul!”, a spus Anamaria Prodan.

Imediat după și-au făcut apariția Luca și prietena lui, care la rândul lor au refuzat să vorbească presei. Luca a fost acaparat de jurnaliști, dar a fost ferm atunci când întrebările i se adresau: “Nu vreau să comentez!”.

Mai mult, un aspect important de remarat este că atunci când o jurnalistă l-a întrebat: “Ai venit să-ți susții părinții?”, el a răspuns: “Pe tatăl meu!”, fiind foarte clar de partea cui se află. Acesta i-a salutat pe Bebe și pe sora sa Sarah, venită tocmai din America, iar mai apoi s-a retras pe o bancă alături de iubita sa.

Sarah s-a arătat deschisă să vorbească presei și nu a evitat niciun răspuns, ba mai mult, acesta și-a arătat vulnerabilitatea. Nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a vorbit cu vocea tremurândă. Ba mai mult, de când a venit în țară, ea a acceptat să acorde și un interviu în care a vorbit despre parcursul său profesional, despre relația cu familia și viața ei din America.

În tot acest timp, Anamaria Prodan a fost alături de ei și s-a pregătit pentru a se afișa în fața judecătorului. Tensiunile dintre ei nu s-au terminat în sala de judecătorie, ci au continuat pe drum, unde jurnaliștii au surprins șicanele în trafic dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf.

”Astăzi am cerut cumva să găsim o variantă dacă putem să divorțăm la notar, că ne dorim să închidem circul ăsta. Avocatul ia banii, avocatul vrea procese multe e normal, el nu se pricepe deloc. Eu ca absolventă de drept îi spun vezi că te păcălește, vezi că nu e bine.

Partajul trebuie făcut, dar el nu vrea să meargă la notar că știe că vine partajul. Acolo trebuie să vorbești, dar cum el nu are nimic e greu să facem la notar”, a spus Anamaria Prodan după ce a ieșit din sala de judecată”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

