Ce a publicat Anamaria Prodan, în plin proces de divorț de Laurențiu Reghecampf: „Mi-am crescut copiii demni”. Mesajul neașteptat

Anamaria Prodan a avut parte de o înfățișare la Tribunal, în procesul de divorț cu Laurențiu Reghecampf. Pe contul de Instagram al impresarei a apărut o imagine de familie și un mesaj ferm din partea Anamariei Prodan.

Anamaria Prodan a spus că și-a rescut copiii demni și că ei mereu îl vor ridica pe Laurnețiu Reghemapf de la pământ.

„Familia aceasta va sta unită forever fără să se încline nici măcar un milimetru atunci când niște rafale de vântuleț cred că suflă puternic ! Mi-am crescut copiii demni, puternici și drepți că brazii! Renasc din propria cenușă mult mai puternici și oricând își vor ridica tatăl de la pământ și nu vor permite nimănui să râdă și să facă glume pe seama lui !”, se arată pe contul de Instagram al impresarei.

Citește și: Fiica Anamariei Prodan, Sarah, a început să plângă la tribunal. Toți s-au îmbrăcat în negru la divorțul impresarei de Reghecampf

Anamaria Prodan a mers marți la Tribunal, iar toți copiii săi au fost prezenți la înfățișare. Totodată, Luca, fiul lui Laurențiu Reghecampf a fost prezent, spunând că a venit să-ți susțină tatăl.

„Astăzi am cerut cumva să găsim o variantă dacă putem să divorțăm la notar, că ne dorim să închidem circul ăsta. Avocatul ia banii, avocatul vrea procese multe e normal, el nu se pricepe deloc. Eu ca absolventă de drept îi spun vezi că te păcălește, vezi că nu e bine.

Citește și: Anamaria Prodan, noi declarații despre divorțul de Laurențiu Reghecampf. Ce mail i-a trimis antrenorul: „Este și gelos sărăcuțul”

Partajul trebuie făcut, dar el nu vrea să meargă la notar că știe că vine partajul. Acolo trebuie să vorbești, dar cum el nu are nimic e greu să facem la notar”, a spus Anamaria Prodan după ce a ieșit din sala de judecată”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

Citește și: Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, șicanări în trafic după ce au ieșit din sala de judecată - VIDEO

Anamaria Prodan a declarat că Laurențiu Reghecampf nu și-a salutat copiii la tribunal:

”Nu și-a salutat copiii, nu i-a atins, nu s-a uitat la ei nici după un an! Asta cel mai urat lucru de pe pământ! Și doi la mâna, așa cum este el și ce a făcut din viață lui și din viață tuturor, refuză să meargă la notar! Nu vrea să mergem frumos să închidem, să nu știe vântul și pământul!”,

AntenaPLAY: The secret life of my secretary

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY