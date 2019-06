Anamaria Prodan și-a mințit mama, în ultimele ei clipe de viață! „A avut foarte mare încredere în mine”

Anamaria Prodan a dezvăluit că și-a mințit mama, în ultimele ei clipe de viață, nedezvăluindu-i ce probleme de sănătate avea aceasta, de fapt. Însă, îndrăgita artistă ar fi știut că mai avea puțin de trăit.

La emisiunea „Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, Anamaria Prodan a povestit cum i-a ascuns mamei ei boala de care aceasta suferea.

„Mama ştia că se va duce. Mama era un om cult, dar nu i-am spus niciodată ce boală are, nu a avut acces la dosar. Dar eu nu pot să cred că ea dormea aşa liniştită şi spunea nu am doar o răceală! Nu. Numai că a avut foarte mare încredere în mine şi a sperat probabil că o să o salvez. Eu, vorbind ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. O luam repede. Plus că nu a avut nimeni acces lângă ea, nimeni nu a putut să vină”, a declarat Anamaria Prodan.

„În familia noastră oamenii nu mor! E un ciclu firesc, ei rămân lângă noi, numai că nu mai sunt cu carcasa, dar sufletul este în permanenţă lângă noi! La noi în familie, nimănui nu i-a fost frică de moarte”, a mai spus Anamaria Prodan.

Impresara a precizat și că a avut întotdeauna o relaţie specială cu mama ei, chiar dacă aceasta nu a fost fizic lângă ea mereu.

„Toată viaţa eu am avut o relaţie specială cu mama, chiar dacă nu am avut-o de mică lângă mine. Eu când am avut accidentul de maşină, în secunda aceea, în momentul impactului, mama mă suna că a simţit că s-a întâmplat ceva. Nişte chestii din astea incredibile… Mama e cu mine, aici, acum. Este lângă mine în permanenţă. Acum, mai mult ca înainte! Că acum poate fi!”, a povestit Anamaria Prodan.