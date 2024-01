Anamaria Prodan a dezvăluit cum a cucerit-o Ronald Gavril. Ce spune impresara despre iubitul ei: „Vârsta e doar un număr”

Anamaria Prodan este fericită și iubește din nou. Recent, impresara a vorbit despre cum a cucerit-o Ronald Gavril și despre ce spun copiii săi despre sportiv.

Anamaria Prodan a oferit un intreviu la XNS, unde a povestit cum arată relația ei cu boxerul român în vârstă de 37 de ani. Impresara spune că Ronald Gavril o face fericită și că simte că în sfârșit i s-a îndeplinit dorința de a avea un om potrivit alături.

Întrebată cum a cucerit-o sportivul, Anamaria Prodan a vorbit despre stilul lui de viață riguros, bunătatea și disciplina lui. De asemnea, Anamaria Prodan a vorbit despre un gest pe care Ronald Gavril îl face față de ea, și anume acela de a-i scrie și de a se interesa de ea permanent.

„Mi-a dat Dumnezeu ceva minunat și îi mulțumesc în fiecare zi. Îmi spun toți prietenii că arăt din ce în ce mai bine și le spun că nu fac eu nimic, face altcienva. Mă face fericită! Cred că lucrurile vin în viața noastră atunci când trebuie. Am un ritual de foarte mulți ani. Am o listă de dorințe. Pe lista aceea a stat o dorință pe care la momentul respectiv o credeam îndeplinită: Pe cineva care să mă iubească enorm, să mă facă fericită și împlinită și să trăiesc frumos și să râd și să copilăresc și să construiesc.

Dumnezeu mi-a îndeplinit dorința asta acum. De câteva luni construiesc ceva frumos. Facem business împreună. Mă susține în tot ceea ce fac. În fiecare secundă și noaptea când dorm îmi dă mesaje să știe că sunt ok. De zice că dacă te îndrăgostești la bătrânețe e mai al dracu decât oricând”, a spus impresara în vârstă de 51 de ani.

Cum a cucerit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan

Despre sportivul stabilit în Las Vegas, Anamaria Prodan spune că este un om minunat care o susține necondiționat.

„Simt că e cineva lângă mine care e acolo și mă susține indiferent de ce pas greșit fac. Minunat e puțin spus. E un om realizat, pe picioarele lui. E un om care poate să-mi ofere tot ce visez și aici nu vorbesc de partea financiară, vorbesc de suflet”, a spus impresara.

Diferența de vârstă de 14 ani dintre ei nu îi afectează, spune Anamaria Prodan.

„M-a cucerit când am văzut programul vieții lui și am înțeles că până la această vârstă nu a știut ce-s alea cluburi prin America. Nu concepe distracții, neneorociri cu alcool. E un bărbat atât de bun! Eu cred că l-am cucerit cu naturalețea și cu seriozoiatatea. Vârsta e doar un număr. N-o simțim, nu se vede. Am și norocul ăsta genetic. Comunicăm atât de mult, în general eu îi scriu când el doarme, el la fel, și dimineața citim și vorbim”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

Copiii Anamariei Prodan l-au plăcut din start pe noul iubit al mamei lor.

„Sunt foarte fericite. Rebeca trăiește acolo și știe. Ultima vacanță am făcut-o împreună. Sunt fericite și împlinite că, în sfârșit, în familia noastră este cineva ca noi, cineva din lumea noastră.

Și cu Bebe la fel, discuțiile sunt despre cum trebuie să fie un bărbat, despre ce trebuie să exprime un bărbat, despre cât de puternic din toate punctele de vedere trebuie să fie un bărbat. Probabil că a venit exact în momentul în care și eu și Bebe aveam cea mai mare nevoie de un bărbat adevărat lângă noi”, a mai spus Prodan.