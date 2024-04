Anca Sigartău și soțul ei nu au fost martori la cununia lui Vlad Gherman cu Oana Moșneagu, deși le vor fi nași. Care e motivul

Anca Sigartău și soțul ei vor fi nași pentru Vlad și Oana Gherman. Totuși, la cununia civilă nu au fost și martori.

Oana Gherman, fostă Moșneagu, a fost cea care a ales ca martorii de la cununia civilă să fie două prietene de-ale ei. La nunta care va avea loc la vară nași vor fi Anca Sigartău și Dragoș Pandele.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au cununat civil și au fost foarte fericiți și emoționați în ziua în care au spus „Da” în fața ofițerului Stării Civile.

Anca Sigartău și Dragoș Pandele nu au fost și martori la primărie, pentru că Oana și-a ales 2 prietene.

„Nu (n.r nașii lor nu au fost martorii la cununia civilă), am lăsat-o pe Oana, i-am spus să hotărască, oricum eu nu aveam vreo doleanță. Noi avem o gașcă de prieteni, practic sunt prietenii Oanei, eu am intrat așa ca plus unul și au devenit prietenii mei de suflet, îi iubesc pe toți. A ales două fete, cele mai vechi prietene ale ei, așa că veteranii au fost cei care au semnat – Laura și cu Geo, și ne-am bucurat. A fost tare emoționant și pentru ele, și pentru noi. A fost o zi plină de emoție”, a povestit Vlad Gherman pentru Playtech.ro.

Anca Sigartău va fi nașa Oanei Moșneagu, după ce i-a fost mamă în serialul Adela

Oana Moșneagu și Anca Sigartău au jucat roluri de fiică și mamă în serialul Adela. În curând, Anca Sigartău îi va fi mamă spirituală Oanei.

„Pe Anca Sigartău și pe soțul ei (n.r ei sunt părinții spirituali). Nouă ne place să zicem că nu i-am ales noi, ne-au fost dați, parcă s-au aliniat astrele și întâlnirea noastră nu a fost întâmplătoare încă de la serialul Adela. Tot ce s-a legat a fost mâna lui Dumnezeu acolo. Mi se pare că sunt fix exemplul din dicționar atunci când vorbești despre părinții spirituali, pentru că, într-adevăr, sunt niște oameni foarte deschiși, super calzi, de la care avem foarte multe de învățat. Adică nu puteam să avem o pereche de nași mai bună decât ei și suntem tare fericiți să-i avem.„, a mai spus Vlad Gherman.

Despre luna de miere, Vlad Gherman a precizat că nu este timp deocamdată.

„Din nefericire, nu o să fie nici măcar după nuntă. O să fie probabil abia la iarnă, pentru că avem foarte multă treabă, adică avem și serialul, avem spectacole de teatru, o să mai avem și alte proiecte care intră ulterior și atunci o să fie foarte greu să avem o pauză mare, astfel încât să zicem că ne deconectăm. Probabil că o să avem câteva weekenduri ca să putem să facem niște city break-uri, poate chiar și prin România să ne plimbăm, pentru că sunt locuri în care nu am ajuns încă. Deci, timp de relaxare o să existe, dar așa luna aia de miere pe care o așteptăm, fără doar și poate, o să vină abia la iarnă.

