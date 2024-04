Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil. Cât de frumoși au fost în ziua în care au spus „Da”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au cununat civil pe 6 aprilie 2024 și au radiat de fericire. La vară, cei doi vor face și nunta religioasă.

Oana a strălucit într-o rochie lungă, cu umerii goi, în ziua în care a dat numele de Moșneagu pentru Gherman. Nici mirele nu s-a lăsat mai prejos, iar imaginile în care apar ținând certificatul de căsătorie sunt spectaculoase, fericirea fiind vizibilă pe chipurile lor.

Citește și: Oana Moșneagu, superbă în costum de baie. Cum a arătat la plajă viitoarea soție a lui Vlad Gherman: „Sexy mamasita”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au căsătorit civil. Cum au arătat și ce a transmis actorul

„Lumee, lumeeee, we did it!!

Astia suntem noi, în cea mai buna varianta a noastra: Gherman la patrat!

Incepe o etapa noua!”, a scris Vla Gherman în dreptul imaginilor de la cununie.

Persoanele apropiate le-au fost alături celor doi, în speciala zi în care au spus un „Da” din tot sufletul, în fața ofițerului stării civile.

Citește și: Cum a reacționat Oana Moșneagu acuzată că „l-a furat” pe Vlad Gherman de la fosta iubită

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Oana Moșneagu și Vlad Gherman se căsătoresc în 2024

În urmă cu câteva luni, cei doi actori au fost prezenți la Xta Night Show, unde au vorbit despre pregătirile de nuntă. Oana Moșneagu a spus că la eveniment vor participa circa 150 de persoane.

De asememnea, Oana Moșneagu a spus cine le vor fi nași. Nașa este o persoană extrem de specială pentru actriță având în vedere că este vorba despre Anca Sigartău, cea care i-a fost mamă în serialul Adela.

Oana Moșneagu a jucat rolul Andreei în seriaul Adela, iar Anca Sigartău i-a dat viață personajului Nuți.

„Nașii noștri vor fi Anca Sigartău și Dragoș, soțul ei. Sunt cei mai buni nași. Îi iubim foarte mult. Nu avem nevoie de mai multe perechi de nași”, a spus Oana Moșneagu.

Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe Oana Moșneagu la finalul unei piese de teatru în care au jucat împreună. Actrița a avut un monolog despre dragoste, iar actorul a intervenit vorbind despre dragoste, mai întâi ca personaj, iar apoi ca Vlad, salvat de iubirea Oanei.

„Credem că pozele spun mai mult decât am putea să o facem noi în cuvinte, așa că vă lăsăm câteva care să grăiască în locul nostru. Celor care au fost martori aseară, vă mulțumim pentru explozia de energie și bucurie. Le mulțumim și prietenilor și familiei noastre că ne-au fost alături, cu ochi umezi și îmbrățișări strânse, la una din cele mai importante premiere din viața noastră, una care deschide o stagiune promisă pe viață. Vă iubim și vă mulțumim. Hai, Doamne ajută, să învățăm să ne iubim în fiecare zi.”, a scris Vlad Gherman pe contul personal de Instagram.